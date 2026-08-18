Sénégal: Patrick Vieira au Sénégal - Contrat, salaire, les objectifs du nouveau sélectionneur

C'est désormais officiel, Patrick Vieira (50 ans) est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. La Fédération sénégalaise de football (FSF) a entériné sa nomination à l'unanimité lors d'une session extraordinaire de son Comité d'urgence, avant de l'annoncer ce mardi 18 août 2026.

L'ancien champion du monde 1998 français succède ainsi à Pape Thiaw et prend les commandes d'une sélection qui nourrit de fortes ambitions sur la scène africaine et internationale. Si la FSF n'a pas encore communiqué les détails administratifs et financiers de l'accord, plusieurs informations circulent déjà sur les contours de son futur contrat.

Un bail de quatre ans ?

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Selon les éléments disponibles, Patrick Vieira aurait été engagé pour quatre ans, avec une rémunération mensuelle qui se situerait entre 35 et 45 millions de FCFA.

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Le technicien franco-sénégalais aurait également reçu des objectifs sportifs précis. Il devrait notamment avoir pour mission de conduire les Lions en finale de la CAN 2027 et de décrocher la qualification pour la Coupe du monde 2030.

Le projet associé à son arrivée serait par ailleurs baptisé « Patrick Vieira Vision 2030 ». Là encore, ces éléments restent à confirmer officiellement par la FSF.

Un projet tourné vers 2030

Le choix de Vieira traduit la volonté de la Fédération de se projeter au-delà de la prochaine CAN. Le nouveau sélectionneur devra maintenir le Sénégal parmi les références du football africain tout en préparant une équipe capable de franchir un nouveau cap sur la scène mondiale.

Pour l'entourer, plusieurs noms circulent déjà autour de la composition de son futur staff. Patrick Vieira pourrait être épaulé par Malick Daff, actuel entraîneur de Teungueth FC. D'autres noms reviennent également, ceux de ses fidèles adjoints qui l'ont suivi lors de ses dernières expériences sur le banc : Christian Lattanzio, Kristian Wilson, chargé de la performance et Matt Cook, préparateur physique, pourraient ainsi rejoindre l'aventure sénégalaise. La composition définitive de l'encadrement technique reste toutefois à confirmer.

Dans son communiqué, la FSF précise que « les échanges relatifs aux modalités administratives et contractuelles de sa prise de fonction se poursuivent entre les parties ». La date de présentation officielle du nouveau sélectionneur et les prochaines étapes de son installation feront l'objet d'une communication ultérieure.

Après avoir marqué l'histoire comme joueur, notamment avec le titre mondial remporté en 1998, Patrick Vieira entame donc une nouvelle aventure avec les Lions. Les contours financiers et sportifs de son contrat restent encore à officialiser, mais son arrivée ouvre d'ores et déjà une nouvelle page dans l'histoire de la sélection sénégalaise.