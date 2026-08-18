Sénégal: Patrick Vieira est le nouveau sélectionneur des Lions du Sénégal

C'est désormais officiel. Patrick Vieira est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale A du Sénégal. La Fédération sénégalaise de football (FSF) a officialisé sa nomination à l'issue d'une réunion extraordinaire de son Comité d'urgence, tenue lundi 17 août 2026 par visioconférence.

Dans un communiqué publié ce mardi 18 août, la FSF indique que l'ensemble des membres statutaires du Comité d'urgence ont pris part aux travaux, à l'exception du 6e vice-président, Cheikh Ahmet Tidiane Seck, dont l'absence était dûment excusée.

À l'issue des délibérations, « le Comité d'Urgence a entériné, à l'unanimité de ses membres, la nomination de Monsieur Patrick VIEIRA au poste de Sélectionneur de l'Équipe Nationale "A" du Sénégal », précise la Fédération.

Une nouvelle ère pour les Lions

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avec cette nomination, la FSF ouvre officiellement un nouveau chapitre après la séparation avec Pape Thiaw. Le choix de l'ancien champion du monde 1998 s'inscrit, selon l'instance fédérale, dans la volonté de mettre en place « un encadrement technique de haut niveau, en parfaite adéquation avec les ambitions sportives de notre pays ».

La Fédération ne donne toutefois pas encore de détails sur les modalités du contrat du nouveau sélectionneur. Elle précise que « les échanges relatifs aux modalités administratives et contractuelles de sa prise de fonction se poursuivent entre les parties ».

La date de présentation officielle de Patrick Vieira au public sénégalais n'est pas encore arrêtée. La FSF annonce qu'elle fera une communication ultérieure sur cette présentation ainsi que sur les prochaines étapes de son installation.

Après une carrière de joueur au plus haut niveau, marquée notamment par le titre de champion du monde remporté avec la France en 1998, Patrick Vieira va ainsi découvrir une nouvelle dimension de sa carrière d'entraîneur en prenant les commandes des Lions. Son arrivée marque le début d'un nouveau cycle pour la sélection sénégalaise, avec de fortes attentes autour de sa capacité à maintenir les Lions parmi les grandes nations du football africain.