Madagascar: Mahajanga - Le taux de réussite au bac tombe sous la barre des 50 %

Avec 12 602 admis sur 26 300 candidats inscrits, le taux de réussite au baccalauréat 2026 s'établit à 47,92 % dans la province de Mahajanga, en baisse de 11,85 points par rapport à 2025.

Moins de la moitié des candidats inscrits à l'examen du baccalauréat ont décroché le diplôme lors de cette session 2026 dans la province de Mahajanga. Les responsables de l'Office du baccalauréat, sous la direction du président de l'université de Mahajanga, le professeur Blanchard Randrianambinina, l'ont annoncé au siège de la présidence de l'université, bâtiment Kakal, à Mahajanga Be, hier après-midi.

La publication des résultats s'est déroulée en fin d'après-midi, moins d'un mois après l'examen. La délibération du jury s'est tenue lundi matin au lycée Philibert-Tsiranana, à Mangarivotra. « Au total, 12 602 candidats ont été déclarés admis sur les 26 300 inscrits dans les deux enseignements confondus, au sein de la province de Mahajanga, soit un taux de réussite de 47,92 % », a déclaré le président de l'université.

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Ce résultat marque une nette baisse par rapport à 2025, année durant laquelle le taux de réussite avait atteint 59,77 %, pour 24 774 candidats inscrits. La diminution est ainsi de 11,85 points. En 2024, le taux de réussite avait dépassé la barre des 60 %, pour atteindre 61,81 %.

Meilleure note

Dans l'enseignement général, 11 661 candidats ont réussi sur les 25 178 inscrits, soit un taux de réussite de 46,31 %, contre 58,44 % en 2025. L'enseignement technique affiche, pour sa part, un taux de réussite de 83,87 %, avec 941 admis sur 1 122 candidats inscrits. La meilleure note revient à une candidate de la série D, inscrite au centre de Mahajanga et scolarisée au lycée Sainte-Jeanne-d'Arc de Mangarivotra. Elle a obtenu 16,94 sur 20.

Le plus jeune candidat admis, âgé de 16 ans, était inscrit au centre de Mandritsara. Le doyen, âgé de 66 ans, a également décroché son diplôme au centre de Mampikony, en tant que candidat libre.

Hier après-midi, les rues aux alentours du siège de la présidence de l'université, à Mahajanga Be, étaient déjà prises d'assaut par des milliers de candidats et de curieux venus attendre l'affichage des résultats. Comme à chaque publication des résultats du baccalauréat, la circulation a été fortement perturbée, voire paralysée, dans ce secteur.