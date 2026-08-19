Afrique: Angélique Kidjo, première artiste africaine à recevoir une étoile sur le Hollywood Walk of Fame

La chanteuse béninoise Angélique Kidjo a reçu mardi 18 août 2026 une étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame, à Los Angeles, dans la catégorie « Recording ». Cette distinction, la 2 854e du site, récompense quatre décennies d'une carrière internationale marquée par la diversité musicale, les collaborations et un engagement en faveur de l'Afrique et de sa culture. Elle devient ainsi la première musicienne africaine et la première Africaine noire à recevoir une étoile sur cette célèbre avenue, selon la Chambre de commerce d'Hollywood.

La cérémonie s'est tenue au 7011 Hollywood Boulevard, en présence notamment de l'acteur américain Willem Dafoe et de Harvey Mason Jr., directeur général de la Recording Academy et de MusiCares.

Cette distinction vient consacrer une carrière musicale qui s’étend sur plus de quatre décennies. Angélique Kidjo s’est imposée au fil des années comme l’une des voix africaines les plus connues sur la scène internationale.

Son parcours est marqué par une volonté constante de faire dialoguer les traditions musicales de l’Afrique de l’Ouest avec différentes influences venues d’autres régions du monde. Sa musique associe notamment des sonorités béninoises au jazz, au funk, au gospel, au R&B et à d’autres courants musicaux internationaux.

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Avec 18 albums à son actif, la chanteuse a également multiplié les collaborations avec des artistes de générations et d’horizons différents. Son parcours l’a conduite à travailler avec de nombreuses figures de la musique internationale, tout en contribuant à donner davantage de visibilité aux artistes et aux sonorités africaines.

Cinq Grammy Awards et de nombreuses distinctions

Angélique Kidjo compte aujourd’hui cinq Grammy Awards à son palmarès. Son parcours a également été marqué par plusieurs autres distinctions internationales.

Elle a notamment reçu en 2015 le Crystal Award du Forum économique mondial, puis le Prix Ambassadeur de la conscience d’Amnesty International en 2016. En 2023, elle a été distinguée par le Vilcek Prize in Music et le Polar Music Prize.

Son influence dépasse par ailleurs le seul domaine musical. Elle a été incluse dans plusieurs classements internationaux consacrant des personnalités influentes ou emblématiques. Le magazine TIME l’a notamment inscrite parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde. La BBC l’a également retenue parmi les figures les plus emblématiques du continent africain.

Une musique nourrie par plusieurs cultures

L’identité artistique d’Angélique Kidjo repose largement sur le croisement des cultures. Les traditions musicales de son enfance au Bénin constituent l’un des fondements de son œuvre, auxquels se sont progressivement ajoutés des influences américaines, européennes, latino-américaines et celles issues de la diaspora africaine.

Au fil de sa carrière, elle a également revisité des œuvres majeures du répertoire international. Elle s’est notamment intéressée à l’album Remain in Light du groupe américain Talking Heads et a rendu hommage à la chanteuse cubaine Celia Cruz.

Cette capacité à circuler entre les genres et les cultures a contribué à installer Angélique Kidjo dans une position particulière sur la scène musicale mondiale : celle d’une artiste africaine dont le travail s’adresse à des publics bien au-delà du continent.

HOPE!!, un nouvel album dans la continuité

La chanteuse poursuit cette démarche avec son dernier album, HOPE!!, présenté comme son 18e opus. Le projet réunit plusieurs artistes de générations différentes, parmi lesquels Pharrell Williams, Quavo, Ayra Starr, Davido, Nile Rodgers, Charlie Wilson, IZA et PJ Morton.

À travers cet album, Angélique Kidjo revendique une approche fondée sur la joie et l’espoir. Le projet s’inscrit également dans une période personnelle marquée par la disparition de sa mère, à laquelle l’album est dédié.

Au-delà de la musique

L’activité d’Angélique Kidjo ne se limite pas à la scène musicale. Elle est également ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF, avec laquelle elle mène des actions en faveur des enfants.

Elle est par ailleurs engagée dans la promotion de l’autonomisation des femmes africaines. En 2019, Emmanuel Macron l’a désignée porte-parole de l’initiative AFAWA (Affirmative Finance Action for Women in Africa), consacrée notamment à l’amélioration de l’accès au financement pour les femmes entrepreneures du continent.

La chanteuse a également créé la Fondation Batonga, qui œuvre au Bénin et au Sénégal dans les domaines de l’éducation, du leadership et de l’autonomisation économique des filles et des jeunes femmes.

Une étoile à Hollywood, une nouvelle étape

Avec cette étoile sur le Hollywood Walk of Fame, Angélique Kidjo ajoute une nouvelle reconnaissance majeure à un parcours déjà jalonné de récompenses internationales. Pour la Chambre de commerce d’Hollywood, cette distinction souligne à la fois son talent artistique et son influence au-delà des frontières.

À travers cette reconnaissance, c’est aussi une partie de la musique africaine contemporaine qui trouve une place symbolique sur l’une des avenues les plus connues de l’industrie du divertissement américaine.