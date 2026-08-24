Sénégal: Athlétisme - Saly Sarr bat le record national au triple saut

salysarr21/Instagram
L'athlète Sénégalaise Saly Sarr
23 Août 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

Saly Sarr a marqué les esprits, ce dimanche 23 août 2026, au meeting de Silésie, en Pologne, en s'imposant au triple saut avec une performance de 15,08 mètres, synonyme de nouveau record national.

Avec ce bond, l'athlète franchit pour la première fois de sa carrière la mythique barre des 15 mètres. Une performance qui confirme son ascension au plus haut niveau international et récompense sa régularité au cours de la saison.

Saly Sarr s'était déjà illustrée sur le circuit de la Ligue de Diamant. En juillet dernier, elle avait pris la deuxième place du meeting de Monaco avec un saut à 14,99 mètres. Un mois auparavant, elle avait également terminé sur le podium à Doha, avec une marque de 14,86 mètres, qui constituait alors son nouveau record personnel.

À Oslo, en juin, la triple sauteuse sénégalaise avait encore pris la deuxième place grâce à un bond de 14,75 mètres.

Son succès en Silésie, associé à ce nouveau record national, vient ainsi confirmer la progression constante de Saly Sarr et son statut grandissant parmi les meilleures spécialistes mondiales du triple saut.

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