Ce 25 août 2026 est un jour de célébration au Sénégal : les Tidianes, fidèles de la plus grande confrérie musulmane du pays, fêtent comme chaque année la naissance du prophète Mohamed. Les mosquées annoncent ce grand rendez-vous religieux depuis dix jours, tandis que des milliers de pèlerins affluent vers Tivaouane, ville sacrée située à 90 kilomètres de Dakar, où se concentrent les célébrations.

Dans un atelier de couture à Pikine, en banlieue de Dakar, c'est l'heure de récupérer les dernières commandes. Un groupe d'amis patiente autour d'un thé. À quelques heures du départ, Omar a déjà la tête à Tivaouane, dans l'ouest du Sénégal. « On va se retrouver dans une maison, explique-t-il. On va partager à manger, à boire. On va aller au niveau de la mosquée. On va écouter la lecture de l'imam pour se rapprocher de notre foi. Ça nous donne une motivation de plus pour faire ce que nous enseigne le Coran ».

Pour Ahmat aussi, le Gamou sert de boussole. En s'inspirant de la vie du prophète Mohamed, ce rendez-vous ressource, oriente et recentre les fidèles dans leur foi. « Ça nous fait plaisir et ça nous permet de nous rapprocher du prophète Mohamed et de Dieu, souligne-t-il. Si je prie deux fois par jour, là, je vais prier quatre fois, parce que je suis à Tivaouane ».

« Tu sens que les coeurs sont purifiés »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sorte de parenthèse spirituelle pour tous les Musulmans du pays - et pas seulement les Tidianes - le Gamou est aussi un fort moment de cohésion sociale, une occasion de dépasser les tensions familiales et politiques. C'est ce qui rend ce moment si spécial, estime El Hadji : « C'est l'occasion pour que, par exemple, si Omar et moi on ne se parle plus, lorsque le Gamou arrive, que j'aille vers lui et lui dise : "Oublions tout ça et excuse-moi, pardon, le passé c'est le passé, retournons à la vie normale.". Bref, tu sens que les coeurs sont purifiés. »

Ce mardi soir, des milliers de fidèles seront réunis autour d'un thiéré, le plat typique du Gamou, et veilleront le reste de la nuit, accompagnés de prières.