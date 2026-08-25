Sénégal: Gamou de Médina Baye - Le ministre de l'Intérieur réaffirme l'engagement de l'État aux côtés des foyers religieux

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a présidé, lundi soir à Kaolack, la cérémonie officielle du Gamou international de Médina Baye. À la tête d'une forte délégation, il a réaffirmé l'engagement de l'État aux côtés des foyers religieux et salué leur rôle dans la stabilité et la cohésion de la société sénégalaise.

La cérémonie officielle du Gamou international de Médina Baye a enregistré, hier, une forte présence des autorités gouvernementales. Aux côtés du ministre de l'Intérieur figuraient notamment Me Moussa Sarr, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, ministre de l'Énergie et du Pétrole, Dr Bakary Sarr, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amy Mara Dièye, ministre des Pêches et de l'Économie maritime, le professeur Abdoul Aziz Kébé et Guedj Diouf, gouverneur de la région de Kaolack.

Dans son intervention, Mouhamadou Makhtar Cissé a mis en exergue la place centrale qu'occupent les foyers religieux dans la société sénégalaise. « Médina Baye, à l'image des autres foyers religieux du pays, joue un rôle important dans notre pays. L'État réaffirme sa volonté de toujours oeuvrer aux côtés des foyers religieux pour un Sénégal de paix et de prospérité », a-t-il déclaré. Selon le ministre, ces hauts lieux de spiritualité constituent de véritables espaces d'éducation, de transmission des valeurs et de régulation sociale.

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Le ministre de l'Intérieur a également réitéré la volonté des pouvoirs publics de poursuivre l'accompagnement des familles religieuses, notamment dans l'organisation des grands événements religieux. Évoquant l'héritage de Cheikh Ibrahima Niasse, Mouhamadou Makhtar Cissé a souligné la dimension internationale de son oeuvre. « C'est quelqu'un qui a oeuvré pour l'islam et son oeuvre est toujours d'actualité. Ses enseignements se sont répandus un peu partout dans le monde », a-t-il indiqué. Après avoir transmis le message du chef de l'État, le ministre de l'Intérieur a demandé au khalife de Médina Baye de prier pour le Sénégal, mais également pour le chef de l'État et son gouvernement.

« Le Sénégal est une terre de paix et c'est une chance énorme que nous avons. Pour que cette paix puisse demeurer à jamais, nous sollicitons les prières du khalife. Qu'il prie pour le Sénégal, pour le chef de l'État et pour tout le peuple sénégalais », a ajouté Mouhamadou Makhtar Cissé.