Sénégal: Gamou 2026 - La Gendarmerie nationale déploie un important dispositif sécuritaire à Tivaouane (Communiqué)

Issiaga photography
Photo de la mosquée de Tivaouane
24 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tivaouane — La Gendarmerie nationale annonce avoir mobilisé d'importants moyens humains, matériels et sanitaires allant dans les d'assurer la sécurité des fidèles et la fluidité de la circulation à l'occasion du Gamou de Tivaouane, prévu dans la nuit du mardi au mercredi.

Au total, 2 504 gendarmes sont mobilisés dans le cadre de ce dispositif, avec 266 moyens roulants, dont 89 motos, ainsi que deux ambulances et des aéronefs légers motorisés (ULM), peut-on lire dans le communiqué de la Gendarmerie nationale.

Selon la même source, "ce dispositif vise notamment à sécuriser les fidèles, faciliter la circulation sur les principaux axes menant vers Tivaouane et veiller au bon déroulement du rassemblement religieux".

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Les autres légions de la Gendarmerie nationale sont également engagées dans leurs circonscriptions respectives, afin de garantir la sécurité et la fluidité du trafic sur les principales voies de communication, souligne le texte.

Des actions civilo-militaires au profit des fidèles

Au-delà de la mission de sécurisation, la Gendarmerie nationale indique avoir renforcé son engagement au service des populations, à travers des actions civilo-militaires (ACM).

Elle évoque notamment le déploiement de camions de vidange destinés à contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de salubrité dans les zones accueillant des fidèles.

L'installation de postes médicaux avancés (PMA) à Thiès, Tivaouane et Thiénaba, pour offrir des consultations médicales gratuites et apporter une assistance sanitaire aux fidèles, figurent également parmi ces actions civilo-militaires.

Pour la première fois, la Gendarmerie nationale a, par ailleurs, mis en place des équipes de dépannage gratuit, pour aider les automobilistes confrontés à des pannes sur les axes menant vers Tivaouane, renseigne le communiqué.

En prélude au Gamou, le général de division Martin Faye, Haut commandant de la Gendarmerie National et Directeur de la Justice Militaire, s'est rendu à Tivaouane, dimanche, pour s'assurer de l'efficience du dispositif opérationnel mis en place.

En marge de cette inspection en compagnie de son état-major, il a effectué une visite de courtoisie auprès du Khalife général des Tidianes, afin de recueillir ses prières pour la réussite de l'organisation du Gamou.

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