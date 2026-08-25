Sénégal: Gamou de Tivaouane - La Fondation de la Première Dame Absa Faye renforce la couverture médicale

À l'occasion du Gamou de Tivaouane, la Fondation nationale Sénégal Solidaire de la Première Dame Absa Faye a apporté, lundi 24 août, un important appui au district sanitaire El Hadji Massamba Sall de la cité religieuse. Médicaments, kits d'hygiène, moustiquaires, packs d'eau et vingt tentes sont destinés aux acteurs de la couverture médicale afin de renforcer la prise en charge et la prévention durant cette célébration.

La Fondation nationale Sénégal Solidaire apporte son soutien au dispositif sanitaire mis en place pour assurer la couverture médicale des milliers de fidèles attendus dans la cité religieuse. L'appui, initié sous l'impulsion de la Première Dame Absa Faye, ambassadrice du Pôle santé, a été remis, hier, au district sanitaire de Tivaouane et au Comité d'organisation et de coordination du Gamou (Coskas) par l'administrateur de la Fondation, Amadou Dramé. Cette contribution vise, selon lui, à faciliter l'accès aux soins et à renforcer la prévention durant cette période de forte affluence, marquée également par l'hivernage et les fortes chaleurs.

«Nous sommes venus accompagner le district sanitaire El Hadji Massamba Sall, mais également le Coskas, pour la couverture médicale du Gamou, comme nous le faisons à l'occasion des grands événements religieux», explique M. Dramé. À l'en croire, cet appui répond à des besoins concrets sur le terrain, notamment en matière de prévention. « Nous sommes en période d'hivernage. Il est donc important que les populations puissent disposer de moustiquaires pour prévenir certaines maladies. Nous avons apporté 2 000 packs d'eau parce qu'avec la forte chaleur, les fidèles ont besoin de beaucoup boire », souligne-t-il.

Selon Amadou Dramé, l'appui comprend également des médicaments et des kits d'hygiène composés notamment de savon, de gel hydroalcoolique et d'eau de Javel. La Fondation a également mis à la disposition du district sanitaire et du Coskas vingt tentes destinées aux postes médicaux avancés. Recevant ces fournitures, le Dr Mamadou Ndiaye, chef du district sanitaire de Tivaouane, salue un accompagnement qui vient faciliter la couverture médicale du Gamou.

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Selon lui, le lot de fournitures offert par la Fondation permet notamment de répondre à une difficulté majeure liée à la logistique. Au regard de l'importance de cet appui, qui contribue à l'effort collectif pour assurer la couverture médicale du Gamou, le chef du district sanitaire invite les autres bénévoles et bienfaiteurs à s'inspirer de l'initiative de la Fondation Sénégal Solidaire.