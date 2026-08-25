Mozambique: Dérèglements climatiques - Une conférence internationale sur les risques de catastrophes prévue à Maputo

La Commission de l'Union africaine, en collaboration avec le gouvernement de la République du Mozambique et le secrétariat de la Communauté de développement de l'Afrique australe, organisera du 13 au 15 octobre à Maputo, au Mozambique, la Conférence internationale sur la réduction des risques de catastrophe et la résilience en Afrique. Cette rencontre se tiendra sur le thème « Étendre la gouvernance proactive et l'investissement stratégique pour la réduction des risques de catastrophe et une Afrique résiliente ».

La conférence visera à accélérer la mise en oeuvre des engagements continentaux et mondiaux en matière de réduction des risques de catastrophe. Les échanges porteront notamment sur le renforcement de la gouvernance des risques, la mobilisation des investissements en faveur de la résilience ainsi que le développement de systèmes d'alerte précoce multi-risques et d'actions anticipées. L'objectif sera de renforcer la capacité des pays africains à mieux prévenir, anticiper et gérer les effets des catastrophes liées précisément aux dérèglements climatiques.