Congo-Kinshasa: Ebola et conflit - L'OMS appelle à une trêve humanitaire de 6 mois

Une trêve de six mois, c'est ce que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) demande aux belligérants, qui se battent dans le Nord-Est de la RDC, pour permettre aux équipes médicales d'atteindre les populations exposées et stopper la transmission de la maladie d'Ebola. L'épidémie continue en effet de se propager dans six provinces du pays.

Les outils pour combattre Ebola existent, mais une partie des populations touchées reste hors de portée des équipes de santé, a déclaré le Dr Mohamed Yakub Janabi à l'ouverture de la 76e session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique, mardi 25 août 2026 à Addis Abeba (Ethiopie).

L'impact de l'insécurité

Pour l'agence sanitaire de l'ONU, l'accès aux communautés constitue désormais le principal obstacle à la riposte. « Lorsque nous parvenons à atteindre les populations, nous stoppons la transmission. Lorsque nous ne le pouvons pas, le virus continue de se propager », a insisté le Dr Janabi.

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La protection des personnels de santé est également devenue une urgence. Au 20 août, 158 professionnels de santé avaient été infectés et 45 étaient décédés.

Pour l'OMS, l'enjeu est désormais de gagner la course contre le virus : atteindre les communautés, protéger ceux qui les soignent et briser les chaînes de transmission avant qu'Ebola Bundibugyo ne gagne davantage de terrain.

Le bilan publié le 21 août 2026 fait état de 5.514 cas confirmés et 2.642 décès dans 57 zones de santé de la RDC.