Congo-Kinshasa: L'OMS appelle à une trêve humanitaire de six mois pour enrayer l'épidémie d'Ebola

Alors que l'épidémie d'Ebola Bundibugyo continue de se propager à un rythme sans précédent en République démocratique du Congo (RDC), l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) appelle à une trêve humanitaire d'au moins six mois pour permettre aux équipes médicales d'atteindre les populations exposées et de reprendre le contrôle de la transmission.

À Addis-Abeba, le constat du directeur du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique est sans détour : les outils pour combattre Ebola existent, mais une partie des populations touchées reste hors de portée des équipes de santé.

« Le défi aujourd'hui ne réside pas dans les connaissances ou les outils », a déclaré le Dr Mohamed Yakub Janabi à l'ouverture de la 76e session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique.

Pour l'agence sanitaire de l'ONU, l'accès aux communautés constitue désormais le principal obstacle à la riposte. Elle appelle donc toutes les parties à garantir une trêve humanitaire d'au moins six mois afin que les équipes médicales puissent intervenir « en toute sécurité et sans entrave aux communautés touchées ».

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« Lorsque nous parvenons à atteindre les populations, nous stoppons la transmission. Lorsque nous ne le pouvons pas, le virus continue de se propager », a insisté le Dr Janabi.

L'OMS attribue l'aggravation de la situation à l'insécurité persistante, conséquence de décennies de conflits armés qui ont fragilisé l'État de droit et les services sociaux et provoqué le déplacement de plus d'un million de personnes.

Doubler ou tripler les capacités

Selon le dernier bilan arrêté au 21 août 2026, la RDC comptait 5.514 cas confirmés et 2.642 décès dans 57 zones de santé. L'épidémie est désormais considérée comme la deuxième plus importante jamais enregistrée et comme celle qui progresse le plus rapidement.

La veille, le Dr Janabi avait déjà évoqué un « tournant décisif », estimant que la transmission prenait désormais le pas sur les efforts de lutte.

Face à cette progression, les responsables de la riposte appellent à changer d'échelle. Dans une déclaration conjointe, le Dr Janabi, le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, et le directeur général d'Africa CDC, le Dr Jean Kaseya, ont appelé à atteindre chaque zone touchée, à protéger les personnels en première ligne et à transformer les engagements en actions concrètes.

« Ces efforts doivent encore changer d'échelle. Nous devons multiplier par deux ou trois les capacités actuelles de la riposte, dans l'ensemble de ses composantes », ont-ils affirmé.

La protection des personnels de santé est également devenue une urgence. Au 20 août, 158 professionnels de santé avaient été infectés et 45 étaient décédés.

Traquer chaque cas, briser chaque chaîne

Dans les zones touchées ou à haut risque, les établissements de santé doivent notamment disposer de personnels formés, d'équipements de protection, d'eau propre et de systèmes efficaces de prévention et de contrôle des infections.

Pour l'OMS et Africa CDC, la priorité reste d'identifier chaque cas, de suivre chaque contact et de briser les chaînes de transmission, tout en renforçant la coordination transfrontalière et le soutien international afin de « ne laisser aucune communauté de côté ».

Ces objectifs se traduisent désormais par une série de recommandations destinées à renforcer la riposte et à limiter le risque de propagation au-delà des zones déjà touchées.

Après la réunion de son comité d'urgence la semaine dernière, l'OMS a publié lundi les recommandations formulées par son Directeur général. Elle appelle notamment Kinshasa à renforcer l'ensemble du dispositif de riposte, de la surveillance et de la prise en charge des cas à la mobilisation communautaire, au suivi des déplacements et des rassemblements, ainsi qu'à la protection des personnels de santé.

Rassemblements et déplacements sous surveillance

Pour la première fois, l'OMS demande également à la RDC de faciliter le déploiement des équipes sanitaires internationales et l'acheminement du matériel nécessaire, notamment en accélérant les procédures d'immigration et de dédouanement.

Elle recommande aussi d'enquêter sur tout décès survenu en dehors des centres de traitement afin de détecter d'éventuels liens avec la transmission et de mieux comprendre les réticences de certaines communautés à l'égard des inhumations sûres et dignes.

L'OMS maintient par ailleurs l'épidémie au rang d'urgence de santé publique de portée internationale. Elle estime que le risque régional reste « élevé » pour les pays voisins, tandis qu'il demeure « faible » pour les autres États.

Pour réduire les risques de transmission, l'agence recommande à la RDC de renforcer la surveillance des mobilités et de reporter les grands rassemblements dans les zones de transmission. Elle préconise également de réduire la densité dans les lieux de loisirs, de renforcer les contrôles sanitaires routiers, de favoriser une réouverture sûre des écoles et de limiter les déplacements à moto à un seul passager.

Une surveillance accrue est enfin recommandée pour les bateaux reliant les zones touchées aux grands centres urbains, notamment Kinshasa.

Pour l'OMS, l'enjeu est désormais de gagner la course contre le virus : atteindre les communautés, protéger ceux qui les soignent et briser les chaînes de transmission avant qu'Ebola ne gagne davantage de terrain.