Guinée: Des questions après la découverte de six corps

Une découverte macabre suscite l'émoi à Forécariah, à 100 km au sud de Conakry. Six corps ont été retrouvés dans une fosse commune, ligotés et les yeux bandés.

L'alerte est venue d'habitants de Sabakhouré, dans la sous-préfecture d'Allassoyah, une zone forestière. Ceux-ci ont été intrigués par des signes inhabituels remarqués au sol. Informées, les autorités locales ont rapidement saisi les services de sécurité et le parquet de Forécariah.

"C'est mon chef secteur qui m'appelle pour me dire qu'ils ont trouvé quelque chose dans notre forêt et qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des signes pareils. On a informé le sous-préfet et le commissariat urbain de l'Alassoyah. Le commissaire principal a, à son tour, contacté le procureur. Le procureur nous a ordonné d'aller inspecter les lieux. Nous sommes allés donc et ils ont commencé les fouilles. Nous avons vu deux têtes d'homme, alors directement j'ai appelé le procureur. Le procureur aussi a informé la gendarmerie, la police même à Coyah : On a continué les fouilles et finalement on a trouvé six personnes dans le trou", explique Ibrahima Soriba Touré, le Maire d'Alassoyah.

Une enquête ouverte

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Une enquête judiciaire doit permettre d'établir l'identité des personnes assassinés et établir les circonstances des faits.

Cette découverte intervient dans un contexte particulièrement préoccupant en Guinée. Plusieurs cas de disparitions ont été signalés ces dernières années. En juillet, le FNDC, une coalition de partis politiques et d'organisations de la société civile engagés dans la défense de la Constitution guinéenne a publié une liste de 24 personnes qu'elle soupçonne d'être impliquées dans des enlèvements et des disparitions forcées.

A Allassoyah, les habitants terrifiés demandent désormais que toute la lumière soit faite sur cette affaire. M'Bemba Youla, un habitant de la région, demande à l'État de prendre ses responsabilités.

"Ce matin, nous avons été alertés au village par l'information qu'il y a eu des morts du côté du village à Bamenda. Donc on s'est rendu sur les lieux pour voir la situation.C'est un crime vraiment inadmissible. L'Etat doit prendre vraiment toutes les dispositions pour mettre la main sur les auteurs."

Pour l'heure, aucune identification officielle des six victimes ni aucune mise en cause de suspects n'a été annoncée. L'enquête se poursuit sous l'autorité du parquet de Forécariah.

En octobre 2025, une fosse commune contenant cinq corps avait été découverte dans la même préfecture de Forécariah, à 100 km au sud de Conakry. Les identités de ces personnes et les circonstances de leur mort n'ont toujours pas été établies, selon la presse locale.