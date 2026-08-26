Guinée: Six corps découverts dans une fosse commune dans la préfecture de Forecariah

Site Ambassade de le République de Guinée en Allemagne
Mairie de Forécariah en Guinée
26 Août 2026
Radio France Internationale

Si les dépouilles, dont les yeux étaient bandés et les mains attachées, n'ont pas pu être identifiées pour l'instant, toutes les victimes, découvertes ce 24 août, sont des hommes, dont l'un aurait une soixantaine d'années. La justice a ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur les faits.

La découverte provoque stupeur et effroi en Guinée. Alors qu'ils ramassaient du bois de chauffe dans une forêt située près d'un village, des jeunes de la sous-préfecture d'Allasoyah, dans la préfecture de Forecariah, à une centaine de kilomètres au sud-est de Conakry, sont tombés sur une fosse commune, ce lundi 24 août, contenant six corps dont les yeux étaient bandés et les mains attachées. Si les dépouilles n'ont pas été identifiées pour l'instant, toutes les victimes sont des hommes, dont l'un aurait une soixantaine d'années.

Alertées, les autorités locales se sont immédiatement rendues sur place, ainsi que le procureur de la République. Une fois les constatations faites, les corps ont été exhumés, dépouillés puis transportés à l'hôpital de Forecariah pour établir les circonstances et la date de la mort. La justice a ouvert une enquête qui doit aussi permettre d'identifier les victimes, aucun des villageois n'ayant pu reconnaître les corps qui leur semblaient inconnus.

Sur place, la consternation était visible sur les visages des habitants, relate également l'Agence guinéenne de presse. « C'est un crime inadmissible », a par exemple déploré l'un d'eux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon des sources locales, une fosse commune contenant quatre corps avait déjà été découverte dans cete même préfecture de Forecariah au mois d'octobre dernier.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.