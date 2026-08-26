Congo-Kinshasa: L'OMS réclame une trêve humanitaire de six mois pour reprendre le contrôle de la transmission d'Ebola

Dakar — L'Organisation mondiale de la santé, par la voix du directeur régional de son bureau pour l'Afrique, Mohamed Yakub Janabi, a réclamé mardi une trêve humanitaire d'au moins six mois en République démocratique du Congo afin de permettre à ses équipes médicales d'atteindre les populations exposées et de reprendre le contrôle de la transmission du virus à Ebola.

"L'accès aux communautés constitue désormais le principal obstacle à la riposte à l'épidémie d'Ebola. Nous appelons donc toutes les parties à garantir une trêve humanitaire d'au moins six mois afin que les équipes médicales puissent intervenir en toute sécurité et sans entrave aux communautés touchées", a-t-il notamment déclaré.

Intervenant à Addis Abeba, la capitale de l'Ethiopie, à l'ouverture de la 76e session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique, le docteur Janabi a insisté sur le fait qu'une partie des populations touchées par l'épidémie en RDC restent hors de portée des équipes de santé.

"Les outils pour combattre Ebola existent, mais une partie des populations touchées par le virus reste hors de portée des équipes de santé", a-t-il regretté.

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L'Est et le Nord-Est de la RDC, zones particulièrement touchées par l'épidémie d'Ebola sont en proie à une instabilité sur fond d'attaques et de ripostes des mouvements rebelles regroupés au sein de l'AFC/M23 et des forces armées congolaises.

OCHA, le Bureau des Nations unis pour la coordination des affaires humanitaires, a récemment fait état de 293 incidents affectant le personnel humanitaire entre janvier et juillet et de 34 autres en lien direct à l'épidémie d'Ebola depuis juin.

L'OMS attribue l'aggravation de la situation à l'insécurité persistante, conséquence de décennies de conflits armés qui ont fragilisé l'Etat de droit et les services sociaux et provoqué le déplacement de plus d'un million de personnes,

"Lorsque nous parvenons à atteindre les populations, nous stoppons la transmission. Lorsque nous ne le pouvons pas, le virus continue de se propager", a insisté son directeur régional pour l'Afrique, parlant d'un tournant décisif en lien au fait que la transmission était en passe de prendre le pas sur les efforts de lutte.

Au moins 5.514 cas confirmés d'Ebola dont 2.642 décès ont été comptabilisés dans 57 zones de santé de la RDC à la date du 21 août 2026, selon l'agence sanitaire mondiale qui considère désormais l'épidémie "comme la deuxième plus importante jamais enregistrée et comme celle qui progresse le plus rapidement".