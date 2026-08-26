Afrique: L'UA examine des documents préparatoires au sommet extraordinaire de Luanda

Luanda — Le Comité des représentants permanents de l'Union africaine (COREP) a examiné, mardi, les projets de documents devant être soumis aux sessions extraordinaires du Conseil exécutif et de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, prévues à Luanda les 29 et 30.

La réunion, tenue par visioconférence, a notamment réuni le Représentant permanent de l'Angola auprès de l'Union africaine, Miguel César Domingos Bembe.

Placée sous le thème « Renforcement des mécanismes de prévention et de règlement des conflits en Afrique », la conférence se tiendra au Palais des Congrès de Luanda.

Lors de la 8e réunion du COREP, les représentants ont examiné les projets de programmes et d'ordres du jour des deux sessions, ainsi que le projet de Décision de Luanda, le Plan d'action et la Matrice de mise en oeuvre.

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Le projet de Décision de Luanda vise à renforcer les mécanismes de prévention, de gestion et de règlement des conflits de l'UA, sur la base d'une évaluation des instruments de l'Architecture africaine de paix et de sécurité et de l'Architecture africaine de gouvernance.

Le Plan d'action fixe les priorités d'une approche davantage axée sur la prévention des crises sur le continent, tandis que la Matrice de mise en oeuvre définit les mesures opérationnelles, les objectifs, les échéances et les entités chargées de leur exécution.

Les représentants ont également examiné le projet de Déclaration de la 8e Réunion de coordination semestrielle entre l'UA, les Communautés économiques régionales et les Mécanismes régionaux, prévue le 4 octobre à El-Alamein, en Égypte.

La tenue de la session extraordinaire à Luanda fait suite à une initiative du Président de la République, João Lourenço, en sa qualité de Champion de l'UA pour la paix et la réconciliation en Afrique.