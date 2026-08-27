Afrique: Des chefs d'État confirment leur participation au Sommet de l'UA à Luanda

26 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Plus de dix chefs d'État ont déjà confirmé leur participation à la 21e Session extraordinaire de la Conférence de l'Union africaine (UA), consacrée au renforcement des mécanismes de prévention et de règlement des conflits en Afrique, qui se tiendra les 29 et 30 août à Luanda.

L'information a été communiquée par le porte-parole du Sommet, Miguel César Bembe, qui a également annoncé la confirmation de la participation de plus de neuf Premiers ministres, ainsi que de plusieurs vice-présidents et ministres.

L'Ambassadeur d'Angola en Éthiopie a expliqué que les confirmations se poursuivaient par l'intermédiaire du système d'enregistrement en ligne mis en place à cet effet, malgré un certain retard dans le processus.

« Il y a une dynamique et une forte mobilisation autour des confirmations que nous recevons. Nous pouvons considérer qu'un nombre important de participants est d'ores et déjà confirmé pour ce Sommet », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Miguel Bembe a estimé que la mobilisation des États membres témoigne de l'importance accordée à cette initiative, qui vise à renforcer les capacités africaines en matière de prévention, de gestion et de règlement des conflits.

Selon le diplomate, ce sera la première fois dans l'histoire de l'Union africaine qu'une session extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement sera consacrée spécifiquement à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits sur le continent.

Le porte-parole a rappelé que l'Angola était également à l'origine de la 16e Session extraordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA, tenue à Malabo, en Guinée équatoriale, le 28 mai 2022, consacrée au terrorisme et aux changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique.

Le Sommet de Luanda aura un caractère exclusivement africain et sera axé sur le renforcement des mécanismes politiques, juridiques et financiers existants au sein de l'organisation continentale en matière de prévention et de règlement des conflits.

« C'est à nous, Africains, de prendre les devants dans ce domaine », a-t-il affirmé.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.