Afrique: Des chefs d'État confirment leur participation au Sommet de l'UA à Luanda

Luanda — Plus de dix chefs d'État ont déjà confirmé leur participation à la 21e Session extraordinaire de la Conférence de l'Union africaine (UA), consacrée au renforcement des mécanismes de prévention et de règlement des conflits en Afrique, qui se tiendra les 29 et 30 août à Luanda.

L'information a été communiquée par le porte-parole du Sommet, Miguel César Bembe, qui a également annoncé la confirmation de la participation de plus de neuf Premiers ministres, ainsi que de plusieurs vice-présidents et ministres.

L'Ambassadeur d'Angola en Éthiopie a expliqué que les confirmations se poursuivaient par l'intermédiaire du système d'enregistrement en ligne mis en place à cet effet, malgré un certain retard dans le processus.

« Il y a une dynamique et une forte mobilisation autour des confirmations que nous recevons. Nous pouvons considérer qu'un nombre important de participants est d'ores et déjà confirmé pour ce Sommet », a-t-il déclaré.

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Miguel Bembe a estimé que la mobilisation des États membres témoigne de l'importance accordée à cette initiative, qui vise à renforcer les capacités africaines en matière de prévention, de gestion et de règlement des conflits.

Selon le diplomate, ce sera la première fois dans l'histoire de l'Union africaine qu'une session extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement sera consacrée spécifiquement à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits sur le continent.

Le porte-parole a rappelé que l'Angola était également à l'origine de la 16e Session extraordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA, tenue à Malabo, en Guinée équatoriale, le 28 mai 2022, consacrée au terrorisme et aux changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique.

Le Sommet de Luanda aura un caractère exclusivement africain et sera axé sur le renforcement des mécanismes politiques, juridiques et financiers existants au sein de l'organisation continentale en matière de prévention et de règlement des conflits.

« C'est à nous, Africains, de prendre les devants dans ce domaine », a-t-il affirmé.