Madagascar: Le calendrier de la concertation nationale a enfin été dévoilé

Le FFKM se fixe comme objectif de démarrer les débats au niveau des Fokontany, le 14 septembre.

Réclamé depuis le renversement du président Andry Rajoelina en octobre dernier, le processus a pour objectif de recueillir la parole des citoyens de tout le pays. Prévu pour durer sept mois, de septembre à mars prochains, il doit déboucher sur une restitution qui aura lieu juste avant le scrutin sur le futur cadre constitutionnel du pays dont l'organisation est prévue entre mai et juillet 2027.

Le Conseil oecuménique des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM) a enfin dévoilé le calendrier de la concertation nationale réclamée depuis le renversement du président Andry Rajoelina il y a près d'un an. Piloté par des pasteurs désignés coordonnateurs par le FFKM, le processus a pour objectif de recueillir la parole des citoyens de tout le pays.

Faite en présence du Premier ministre, du président de la Haute Cour constitutionnelle et de celui de la Commission électorale (Céni), l'annonce a eu lieu au cours d'une cérémonie religieuse qui s'est ouverte par une messe, une semaine exactement après le sommet de la SADC de Durban au cours duquel les dirigeants de la région ont affiché leur soutien à la Grande Île.

Des consultations entre septembre et mars prochains

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Selon le calendrier avancé, les consultations se dérouleront entre les mois de septembre et de mars prochains, au niveau local et régional dans un premier temps, puis à l'échelle nationale.

Quant à la restitution des résolutions, elle est prévue après le mois de mai 2027, juste avant l'échéance électorale sur le futur cadre constitutionnel prévue entre les mois de mai et de juillet 2027 que vient d'annoncer le colonel Michael Randrianirina, le président de la Refondation de la République de Madagascar.

L'autre grande information à retenir de ce chantier qui s'annonce immense est la présence désormais actée du mouvement Gen Z - qui réclamait le lancement du processus depuis des mois - au comité exécutif chargé de le piloter.