Afrique Centrale: Félix Tshisekedi souhaite faire de la frontière Angola-RDC un espace de coopération

Kinshasa — Le Président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, a défendu mercredi, à Kinshasa, la transformation de la frontière avec l'Angola en un espace de circulation, de production, de coopération et de prospérité.

Félix Tshisekedi s'exprimait lors d'une conférence de presse conjointe avec le Président de la République, João Lourenço, qu'il a remercié pour son engagement personnel en faveur du renforcement des relations entre les deux pays.

Il a estimé que l'excellence des relations politiques entre l'Angola et la RDC devait se traduire par des infrastructures, de l'énergie, des investissements, des échanges commerciaux, des emplois et de nouvelles opportunités pour la jeunesse.

« Ensemble, faisons de la frontière entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola non pas une ligne de séparation, mais un espace de circulation, de production, de coopération et de prospérité », a-t-il déclaré.

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Le Président congolais a également défendu l'idée que le Corridor de Lobito devait constituer un instrument concret d'intégration africaine, de souveraineté économique et d'amélioration des conditions de vie des populations.

Félix Tshisekedi a réaffirmé l'amitié entre les peuples des deux pays et leur volonté de renforcer la coopération bilatérale.

Selon le Chef de l'État, l'Angola et la RDC partagent l'ambition de transformer leur proximité géographique en un levier de paix, d'intégration économique et de prospérité au bénéfice des deux peuples.

Le Président congolais a estimé que la présence de João Lourenço à Kinshasa témoignait de la profondeur des liens historiques, humains et fraternels entre les deux pays, qui partagent une vaste frontière, une histoire et un destin étroitement liés.

S'agissant de sa rencontre avec João Lourenço, il a indiqué que les entretiens avaient permis de réaffirmer la volonté commune de rehausser les relations bilatérales et d'accélérer la mise en oeuvre des projets structurants convenus par les deux gouvernements.

« Nous avons examiné les principaux axes de notre coopération bilatérale, la situation politique et sécuritaire dans notre région, ainsi que les moyens d'accélérer la mise en oeuvre des projets structurants déjà convenus entre nos gouvernements », a-t-il déclaré.

Au cours de sa visite, João Lourenço a assisté à la signature de l'Accord relatif à la réhabilitation, à la modernisation et à l'exploitation de la ligne ferroviaire sur le territoire congolais, composante du Corridor de Lobito, et a eu un entretien bilatéral avec son homologue Félix Tshisekedi.