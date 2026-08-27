Afrique Centrale: L'Angola annonce une nouvelle ère dans ses relations avec la RDC

Kinshasa — L'Angola inaugure une nouvelle ère dans ses relations de coopération avec la République démocratique du Congo (RDC), a annoncé mercredi, à Kinshasa, le Président de la République, João Lourenço.

« Nous pensons que ce n'est que le début (...) et que le volume de la coopération économique et des échanges commerciaux augmentera considérablement au fil du temps », a déclaré le Chef de l'État angolais lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue de la RDC, Félix Tshisekedi.

Dans son intervention, après avoir assisté à la signature du contrat de concession ferroviaire relatif au développement du Corridor de Lobito en RDC, João Lourenço a déclaré que les deux pays considéraient comme anormale la situation qui prévalait jusqu'à une période relativement récente.

Il a rappelé que les deux peuples entretiennent des liens d'amitié historiques, voire des liens de consanguinité, mais que, jusqu'à une période relativement récente, « nous n'étions pas en mesure d'en dire beaucoup plus ».