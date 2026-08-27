Afrique Centrale: L'Angola et la RDC signent un contrat de concession pour la ligne ferroviaire Dilolo-Sakania

En RDC, le corridor de Lobito pourrait enfin devenir une réalité grâce à un joint-venture entre Kinshasa et Luanda. Les deux capitales ont signé mercredi le contrat de concession de la ligne ferroviaire Dilolo-Sakania dans le sud-est congolais à l'occasion d'une visite de travail du président angolais Joao Lourenco à Kinshasa. Le projet est stratégique pour relier le sud-est de la RDC au port angolais de Lobito et faciliter les échanges.

La concession prévoit la réhabilitation, la modernisation, l'extension et l'exploitation de la ligne entre Dilolo, dans le Lualaba et Sakania, dans le Haut-Katanga, pendant trente ans.

L'État conservera la propriété de l'infrastructure et au moins 10% du capital de la société du projet. Au terme de cette période, les infrastructures doivent revenir à l'État congolais.

Le financement et les risques liés au trafic seront entièrement assumés par le concessionnaire, sans garantie souveraine ni subvention d'exploitation de la part de la RDC. Le président congolais Félix Tshisekedi insiste aussi sur les retombées attendues pour l'économie nationale : création d'emplois, formation des jeunes, recours aux entreprises locales et transfert de technologies.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le corridor doit permettre d'acheminer non seulement les minerais, mais aussi les produits agricoles, les intrants industriels, les hydrocarbures, les conteneurs, les biens de consommation et les voyageurs.

Kinshasa et Luanda prévoient par ailleurs d'harmoniser leurs opérations ferroviaires, leurs tarifs et leurs procédures douanières.

Le projet dont le coût est estimé à 1,2 milliard, doit être accompagné de routes transfrontalières, de plateformes logistiques et d'infrastructures énergétiques. Les deux pays veulent enfin relancer leur coopération dans les hydrocarbures et accélérer l'interconnexion électrique, notamment pour approvisionner la région du Katanga.