Afrique Centrale: RDC et Angola - signature d'un contrat de concession ferroviaire sur le tronçon Dilolo-Sakania

26 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue angolais João Manuel Gonçalves Lourenço ont assisté, ce mercredi 26 août à Kinshasa, à la signature du contrat de concession ferroviaire portant sur le tronçon Dilolo-Sakania, ainsi que de la convention de collaboration y afférente, dans le cadre du Corridor de Lobito, rapporte la Présidence congolaise.

Ce contrat, conclu entre la RDC et la société Mota-Engil, vise à moderniser une ligne ferroviaire de plus de 1 000 kilomètres, évaluée à 1,258 milliard USD, reliant Kolwezi, Tenke et Lubumbashi directement au port angolais de Lobito sur l'océan Atlantique.

La RDC détiendra 10 % des parts et percevra une redevance de 7,5 % du chiffre d'affaires brut. La SNCC conservera l'exclusivité du transport de voyageurs ainsi que ses droits sur le fret. À l'échéance du contrat, l'intégralité des infrastructures rénovées sera transférée à l'État congolais.

Lors du point de presse conjoint, le Président Tshisekedi a souligné l'impact structurel du Corridor de Lobito sur l'économie congolaise :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Notre ambition n'est pas de construire un simple corridor d'évacuation des matières premières. Nous voulons bâtir un corridor de production, de transformation et de création de valeur ».

Conscient des défis opérationnels liés à la frontière de Dilolo-Luau, le Chef de l'État a rappelé que la signature n'était qu'un début :

« La signature intervenue aujourd'hui n'est pas un aboutissement. Elle marque le commencement d'une responsabilité commune ».

Le Président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço, est arrivé plus tôt dans la matinée à Kinshasa, pour une visite de travail. Après un tête-à-tête élargi à leurs délégations, les deux Chefs d'État ont échangé sur la coopération bilatérale, la situation sécuritaire régionale ainsi que sur les projets communs dans les secteurs des hydrocarbures et de l'électricité.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.