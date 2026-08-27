Le Président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue angolais João Manuel Gonçalves Lourenço ont assisté, ce mercredi 26 août à Kinshasa, à la signature du contrat de concession ferroviaire portant sur le tronçon Dilolo-Sakania, ainsi que de la convention de collaboration y afférente, dans le cadre du Corridor de Lobito, rapporte la Présidence congolaise.

Ce contrat, conclu entre la RDC et la société Mota-Engil, vise à moderniser une ligne ferroviaire de plus de 1 000 kilomètres, évaluée à 1,258 milliard USD, reliant Kolwezi, Tenke et Lubumbashi directement au port angolais de Lobito sur l'océan Atlantique.

La RDC détiendra 10 % des parts et percevra une redevance de 7,5 % du chiffre d'affaires brut. La SNCC conservera l'exclusivité du transport de voyageurs ainsi que ses droits sur le fret. À l'échéance du contrat, l'intégralité des infrastructures rénovées sera transférée à l'État congolais.

Lors du point de presse conjoint, le Président Tshisekedi a souligné l'impact structurel du Corridor de Lobito sur l'économie congolaise :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Notre ambition n'est pas de construire un simple corridor d'évacuation des matières premières. Nous voulons bâtir un corridor de production, de transformation et de création de valeur ».

Conscient des défis opérationnels liés à la frontière de Dilolo-Luau, le Chef de l'État a rappelé que la signature n'était qu'un début :

« La signature intervenue aujourd'hui n'est pas un aboutissement. Elle marque le commencement d'une responsabilité commune ».

Le Président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço, est arrivé plus tôt dans la matinée à Kinshasa, pour une visite de travail. Après un tête-à-tête élargi à leurs délégations, les deux Chefs d'État ont échangé sur la coopération bilatérale, la situation sécuritaire régionale ainsi que sur les projets communs dans les secteurs des hydrocarbures et de l'électricité.