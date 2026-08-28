Algérie: Incendies au pays - Les autorités déclarent trois jours de deuil national

Au moins douze morts et 54 blessés, dont six dans un état grave : en Algérie, c'est le lourd bilan humain causé par les incendies dans le nord-est du pays. Jeudi 27 août 2026, alors que certains feux étaient toujours en cours, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déploré un « grand malheur » pour le pays et décrété trois journées de deuil national, ainsi que l'annulation de toutes les festivités culturelles et compétitions sportives.

« Le coeur meurtri et l'âme en deuil devant la tragédie de la perte de nos concitoyens » : c'est ainsi que le président algérien a réagi jeudi au lourd bilan des incendies.

Selon le ministre de l'Intérieur, Saïd Sayoud, les décès ont été enregistrés dans trois préfectures du nord-est du pays : « cinq décès ont été enregistrés dans la wilaya (préfecture) de Jijel, quatre dans celle de Béjaïa et trois dans celle de Tizi-Ouzou », selon M. Sayoud. Le ministre de l'Intérieur et son homologue de la Santé, Mohamed Seddik Ait Messaoudene, se sont rendus mercredi à Béjaïa, puis jeudi à Jijel, selon l'agence officielle APS.

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Plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des citoyens bloqués par les flammes et des familles se réfugiant sur les plages ou dans d'autres zones épargnées, comme à Jijel.

Près d'une cinquantaine de feux encore actifs

Jeudi, 46 incendies étaient encore actifs sur les 193 foyers recensés au cours des dernières 24 heures, selon la Protection civile. La gendarmerie indiquait également que trois axes routiers importants reliant ces régions restaient fermés. Alimentés par des vents violents et une intense canicule, les feux ont mobilisé d'importants moyens de lutte, notamment des avions bombardiers d'eau.

Chaque été, le nord-est algérien est touché par des feux de forêt. En juillet de cette année, les autorités en avaient déjà dénombré près de 2 000, qui avaient fait au moins six morts. Près de 2 000 autres incendies avaient également été recensés entre mai et juin.