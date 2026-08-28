Algérie: Incendies meurtriers au pays - 12 morts, des habitants évacués et trois jours de deuil national

L'Algérie est en deuil après une nouvelle vague d'incendies qui a frappé plusieurs wilayas du centre et de l'est du pays. Douze personnes ont perdu la vie et 54 autres ont été blessées, alors que les flammes ont contraint plusieurs familles à quitter leurs habitations. Face à l'ampleur du drame, le président Abdelmadjid Tebboune a décrété trois jours de deuil national.

Le bilan humain s'est alourdi mercredi soir après les incendies qui ont touché notamment les wilayas de Béjaïa, Jijel et Tizi-Ouzou. Selon les chiffres communiqués par le ministre de l'Intérieur, Saïd Sayoud, cinq décès ont été enregistrés à Jijel, quatre à Béjaïa et trois à Tizi-Ouzou. Parmi les victimes figure un enfant de huit ans. À Béjaïa, 54 personnes ont également été blessées, dont six se trouvaient dans un état grave, selon les informations rapportées par la presse algérienne.

Des habitants contraints de fuir les flammes

La violence des incendies, attisés par des vents forts, a rapidement rapproché les flammes des zones habitées. Dans plusieurs localités, les habitants ont dû être évacués par mesure de sécurité, alors que les secours faisaient face à des foyers multiples et difficiles à contenir. À l'est de Béjaïa, notamment, l'ampleur des feux a fortement compliqué les opérations d'intervention.

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À Tizi-Ouzou, trois femmes d'une même famille figurent parmi les victimes. À Béjaïa, les décès ont notamment été enregistrés dans les localités de Melbou, Tamridjt et Toudja, selon les informations relayées par TSA.

193 incendies recensés, 46 toujours actifs

La situation restait préoccupante jeudi matin. Selon la Direction générale de la Protection civile, 193 incendies de végétation avaient été recensés dans plusieurs wilayas. Les équipes d'intervention avaient réussi à en maîtriser 147, mais 46 foyers demeuraient actifs dans 13 wilayas à 7 heures du matin.

Les wilayas de Jijel, Béjaïa et Skikda figuraient parmi les plus touchées. Les opérations de lutte mobilisaient d'importants moyens terrestres et aériens afin de contenir les flammes et protéger les populations et les biens.

Le ministre de l'Intérieur Saïd Sayoud s'est rendu à Jijel puis à Béjaïa sur instruction du président de la République afin de suivre directement les opérations d'extinction et de s'enquérir de l'état des blessés.

Trois jours de deuil national

Face à cette nouvelle tragédie, le président Abdelmadjid Tebboune a décrété un deuil national de trois jours à compter de jeudi 27 août. Les drapeaux seront mis en berne sur l'ensemble du territoire national. Les manifestations festives et les compétitions sportives nationales sont également annulées durant cette période.

Cette décision intervient alors que l'Algérie venait à peine d'entamer l'indemnisation des victimes des précédents incendies. Les autorités avaient annoncé, la semaine dernière, le lancement de la remise des décisions d'indemnisation aux sinistrés des feux qui avaient touché plusieurs wilayas en juillet.

Une nouvelle épreuve après les incendies de juillet

Cette nouvelle vague de feux ravive le traumatisme des incendies qui avaient déjà touché plusieurs régions algériennes au cours de l'été. Elle intervient dans un contexte de forte vulnérabilité des massifs forestiers face aux températures élevées, aux vents et à la sécheresse.

Alors que les secours poursuivent leurs interventions, les autorités restent mobilisées pour protéger les populations des zones menacées et limiter la propagation des incendies. La priorité est désormais donnée à l'extinction des foyers encore actifs, à la prise en charge des blessés et à l'accompagnement des familles touchées par cette nouvelle catastrophe.