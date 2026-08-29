Ile Maurice: Les indices terminent la semaine sur une note positive

Les principaux indices du Marché Officiel ont clôturé la semaine en hausse. L'indice de rendement total, le SEMTRI, a enregistré une hausse de 0,54 % durant la semaine, clôturant la séance de mercredi 26 août à 11 201,44 points.

Le SEMDEX a clôturé la même semaine à 2 277,23 points. L'indice SEM-10, l'indice qui regroupe les valeurs à forte capitalisation boursière du marché, a clôturé la séance de mercredi à 431,06 points. À la clôture du marché de mercredi, la capitalisation boursière du Marché officiel se chiffrait à Rs 361,7 milliards. Des échanges totalisant Rs 208 millions ont été effectués durant la semaine. Les plus gros échanges ont été notés sur MCB Group Limited - Rs 62,2 millions, CM Diversified Credit Ltd - Rs 25,6 millions, NewGold ETF - Rs 24,1 millions, Africa Clean Energy Mauritius Limited - Rs 23,3 millions et Alteo Limited - Rs 11,4 millions.

Sur les 65 titres cotés, 13 ont terminé la semaine à la hausse, 38 sont demeurés stables et 14 à la baisse. Les plus fortes hausses concernent ABCB Holdings Ltd (+11,56%), NewGold ETF (+9,54 %), P.O.L.I.C.Y Ltd (+7,56 %), Terra Mauricia Ltd (+3,33 %) et Afreximbank DR (+3,08 %). Les plus fortes baisses concernent Lottotech Ltd (-7,30 %), National Investment Trust Ltd (-4,26 %), CIM Financial Services Ltd (-2,70%), Automatic Systems Ltd (-2,14%) et New Mauritius Hotels Limited (-1,82%). Une liste des dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse indique des performances variant de 11,45% à 19,42%.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur le Development & Enterprise Market (DEM), les indices DEMEX et le DEMTRI ont clôturé la séance de mercredi à 224,08 points et 401,87 points respectivement. La capitalisation boursière se chiffrait à Rs 31,5 milliards. Des transactions totalisant Rs 3,2 millions ont été enregistrées durant la semaine. Les dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse sont The Union Sugar Estates Co.Ltd, Livestock Feed Ltd, Associated Commercial Ltd, United Bus Service Ltd, Swan Life Ltd, ABC Motors Company Ltd, Excelsior United Development Companies Ltd, Compagnie Immobilière Ltée, Kolos Cement Ltd et Les Moulins de la Concorde Ltée. Les rendements de ces dix compagnies se situent entre 10,61% et 21,24%.

Sur le plan international, le Dow Jones a gagné 0,44% alors que le NASDAQ a perdu 0,53% en une semaine. Le CAC-40 a chuté de 0,82% alors que le DAX et le FTSE100 ont enregistré une hausse de 0,53 % et 1,47 % respectivement durant la même période.