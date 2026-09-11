Ile Maurice: Le flux d'investissements étrangers positifs depuis le début de 2026

Entre le 1er janvier et le 31 août 2026, les investissements étrangers sur le Marché Officiel ont affiché une dynamique favorable. Les achats cumulés se sont élevés à Rs 1,63 milliard, surpassant les ventes totales de Rs 1,43 milliard, pour ainsi dégager un investissement net positif de Rs 206,38 millions.

L'indice de rendement total, le SEMTRI, a enregistré une légère baisse de 0,21% durant la semaine, clôturant la séance du mercredi 9 septembre à 11 299,44 points. Le SEMDEX a clôturé la même semaine à 2 294,86 points. L'indice SEM-10, l'indice qui regroupe les valeurs à forte capitalisation boursière du marché, a clôturé la séance de mercredi à 437,67 points. À la clôture du marché de mercredi, la capitalisation boursière du Marché Officiel se chiffrait à Rs 322,3 milliards.

Des échanges totalisant Rs 195 millions ont été effectués sur le Marché Officiel durant la semaine. Les plus gros échanges ont été notés sur MCB Group Limited - Rs 192,2 millions, CM Diversified Credit Ltd - Rs 52,8 millions, Phoenix Beverages Ltd - Rs20,2millions, Terra Mauricia Ltd - Rs 6,9 millions et CIEL Limited - Rs 6,5 millions.

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Sur les 63 titres cotés, 18 ont terminé la semaine à la hausse, 32 sont demeurés stables et 13 à la baisse. Les plus fortes hausses concernent Automatic Systems Ltd (+11,05%), National Investment Trust Ltd (+5,56 %), MUA Ltd (+3,06 %), Mauritius Oil Refineries Ltd (+2,81 %) et Omnicane Ltd (+2,43 %). Les plus fortes baisses concernent Phoenix Beverages Ltd (-4,64 %), Lottotech Ltd (-3,06 %), NewGold ETF (-2,90 %), New Mauritius Hotels Limited (-2,89 %) et Medine Limited (-2,61 %). Une liste des dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en bourse indique des performances variant de 11,45 % à 19,50 %.

Sur le Development & Enterprise Market (DEM), les indices DEMEX et le DEMTRI ont clôturé la séance de mercredi à 222,98 points et 400,69 points respectivement. La capitalisation boursière se chiffrait à Rs31,5milliards. Des transactions totalisant Rs 12,7 millions ont été enregistrées durant la semaine. Les dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse sont The Union Sugar Estates Co. Ltd, Livestock Feed Ltd, Associated Commercial Ltd, United Bus Service Ltd, Swan Life Ltd, ABC Motors Company Ltd, Excelsior United Development Companies Ltd, Compagnie Immobilière Ltée, Kolos Cement Ltd et Les Moulins de la Concorde Ltée. Les rendements de ces dix compagnies se situent entre 10,59 % et 20,86 %.

Sur le plan international, le Dow Jones et le NASDAQ ont gagné 0,04% et 1,23% respectivement en une semaine. Le DAX, le FTSE-100 et le CAC-40 ont enregistré une hausse de 0,14 %, 0,21 % et 0,19 % respectivement durant la même période.