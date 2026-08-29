Afrique: FIFAe 2026 - Le Sénégal s'arrête en quarts de finale

Les sélections sénégalaises d'eSport ont été éliminées en quarts de finale des compétitions continentales de la FIFAe Nations League 2026 sur eFootball™ console et mobile, à l'issue des phases disputées à Casablanca (Maroc), a appris l'APS de la Fédération sénégalaise d'eSport et Disciplines associées.

Sur console, les eLions se sont arrêtés en quarts de finale du FIFAe Continental 2026, au terme d'un parcours marqué par plusieurs performances face aux meilleures nations africaines.

Le Sénégal était représenté par le coach MIAD, ainsi que les joueurs MOMOJUVE et MMD9TH. Leur parcours témoigne de la progression de l'eSport sénégalais et de sa présence croissante sur la scène continentale, selon la même source.

Sur mobile, le Sénégal a également atteint les quarts de finale de la FIFAe Nations League 2026, où il était opposé à la Tunisie.

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Après un match aller disputé, les eLions ont remporté la manche retour, sans toutefois parvenir à inverser l'issue de la confrontation, le goal-average ayant finalement été favorable à la sélection tunisienne.

La sélection sénégalaise était composée du coach IBZO, de Metzoneymar et de Demba Leuh.

Cette campagne permet au Sénégal de confirmer sa place parmi les six meilleures nations africaines sur eFootball™ Mobile, indique-t-on.

La compétition se poursuivra jusqu'au dimanche.

Le Sénégal figure également dans le Top 10 mondial du classement FIFAe de la discipline.

La sélection sénégalaise est aussi engagée en Rocket League avec trois joueurs.