Afrique: eFootball Mobile - La Tunisie championne d'Afrique et qualifiée pour les Finales FIFAe

La Tunisie s'est offert un nouveau titre continental, cette fois dans l'univers de l'e-sport. La sélection tunisienne d'eFootball Mobile a remporté le championnat continental FIFAe en Afrique, en s'imposant face à l'Égypte en finale.

Au terme d'une finale très disputée, les Tunisiens ont pris le dessus sur leurs homologues égyptiens sur le score de 2-1, décrochant ainsi le titre de champions d'Afrique de la discipline.

Un sacre après un parcours accroché

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La performance tunisienne est d'autant plus remarquable que l'Égypte avait déjà réussi à battre la Tunisie au cours de la compétition. Les représentants tunisiens ont toutefois su rebondir et prendre leur revanche au meilleur moment, en finale.

La sélection tunisienne était représentée notamment par Firas Braiek et Youssef Nahdi, qui ont porté les couleurs nationales jusqu'au titre continental.

Ce sacre confirme également la progression de l'e-sport tunisien sur la scène africaine, dans une discipline qui bénéficie désormais d'une véritable structuration autour des sélections nationales et des compétitions FIFAe.

La Tunisie et l'Égypte aux Finales de la FIFAe

Au-delà du titre, la victoire offre à la Tunisie une qualification pour les Finales de la FIFAe 2026. Particularité de cette compétition continentale : les deux finalistes africains, la Tunisie et l'Égypte, décrochent leur billet pour la phase finale mondiale.

La Tunisie rejoint ainsi les meilleures nations internationales d'eFootball Mobile pour tenter de poursuivre son aventure sur la scène mondiale. Les FIFAe Finals réuniront les sélections qualifiées des différentes régions du monde.

Pour le sport tunisien, ce nouveau succès constitue une belle reconnaissance du potentiel national dans l'e-sport et offre à la Tunisie une nouvelle occasion de se mesurer à l'élite mondiale.