Egypte: Une nouvelle taxe sur les visas d'entrée et de transit dès 2027

L'Égypte s'apprête à modifier la fiscalité appliquée aux voyageurs. Le gouvernement égyptien a officialisé l'instauration d'une nouvelle redevance de 15 dollars américains (ou son équivalent en devises étrangères) sur l'ensemble des visas d'entrée et de transit délivrés par les autorités compétentes.

Publié ce dimanche au Journal officiel, le décret n° 2553 de l'année 2026, signé par le Premier ministre Moustafa Madbouly, précise que cette taxe s'appliquera aussi bien aux visas émis directement aux postes-frontières qu'aux prestations consulaires fournies par les ambassades et consulats égyptiens à l'étranger.

Ce texte, qui abroge toutes les dispositions contraires antérieures, entrera officiellement en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

Cette mesure s'inscrit dans le prolongement de récents ajustements fiscaux. Le mois dernier, une ordonnance présidentielle portant sur le développement des ressources financières de l'État avait déjà introduit des modifications concernant la taxe de sortie du territoire. Désormais harmonisée, cette taxe s'élève à 100 livres égyptiennes lors du départ du pays.

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Face aux interrogations, l'Administration fiscale égyptienne a tenu à clarifier que la redevance de départ n'était pas nouvelle, mais existait depuis plusieurs années. La révision récente visait uniquement à uniformiser son montant à 100 livres pour l'ensemble des ressortissants étrangers, afin de simplifier les démarches et d'assurer une équité de traitement aux frontières. Seuls les chauffeurs de transports publics de voyageurs et de marchandises, ainsi que les routiers transfrontaliers, restent exemptés de cette taxe de sortie.