Afrique du Nord: Ce pays arabe va augmenter les frais de visa à partir de janvier 2027 - Les Tunisiens aussi concernés ?

L'Égypte instaurera, à compter du 1er janvier 2027, une redevance de 15 dollars américains, ou son équivalent en devises étrangères, sur les visas d'entrée et de transit ainsi que sur certains services consulaires assurés par les représentations diplomatiques égyptiennes à l'étranger.

La mesure découle de la décision n°2553 de 2026 du Premier ministre égyptien, Mostafa Madbouli, publiée dimanche au Journal officiel. Le texte fixe à 15 dollars le montant du droit applicable à chaque visa d'entrée ou de transit délivré par les autorités égyptiennes aux points d'entrée du pays, ainsi qu'à chaque visa ou acte consulaire effectué par les ambassades et consulats égyptiens à l'étranger. La décision abroge les dispositions antérieures contraires et entrera en vigueur le 1er janvier 2027.

Une redevance distincte du tarif du visa

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Cette nouvelle mesure intervient alors que les tarifs des visas touristiques égyptiens ont déjà été révisés en 2026. Le visa touristique délivré à l'arrivée aux voyageurs étrangers est passé de 25 à 30 dollars à partir du 1er mars 2026. Le portail officiel égyptien de l'e-Visa affiche également actuellement un tarif de 30 dollars pour le visa touristique à entrée simple et de 65 dollars pour le visa à entrées multiples.

Selon les informations publiées par Ahraminfo, les 15 dollars prévus par la nouvelle décision constituent une redevance administrative qui s'ajoutera au tarif de base du visa. Il ne s'agit donc pas d'un nouveau prix global du visa fixé à 15 dollars.

La mesure vise également les visas et certaines prestations consulaires effectués par les missions diplomatiques égyptiennes à l'étranger. Le texte prévoit l'application du montant équivalent en devises étrangères pour les services concernés hors d'Égypte.

Et pour les voyageurs tunisiens ?

Pour les ressortissants tunisiens, la situation est différente. Les Tunisiens peuvent actuellement obtenir un visa touristique égyptien à l'arrivée, dont le tarif est généralement fixé à 25 dollars. Parallèlement, les démarches effectuées auprès de l'ambassade d'Égypte en Tunisie affichent des frais de 90 dinars pour le visa touristique, selon la plateforme administrative Idaraty.

Le portail officiel égyptien de l'e-Visa affiche, pour sa part, un tarif de 30 dollars pour le visa touristique à entrée simple, mais la Tunisie ne figure pas parmi les nationalités actuellement éligibles à cette procédure électronique.

À compter du 1er janvier 2027, la nouvelle décision égyptienne prévoit une redevance de 15 dollars sur les visas d'entrée et de transit. Donc, le visa touristique des Tunisiens devrait passer de 25 à 40 dollars : les modalités précises d'application de cette nouvelle redevance aux différents régimes de visa, notamment celui applicable aux Tunisiens à l'arrivée, doivent encore être clarifiées par les autorités égyptiennes.

En revanche, la nouvelle décision égyptienne étant formulée de manière générale sur les visas d'entrée, de transit et certains actes consulaires, les Tunisiens qui seront concernés par une procédure de visa devront tenir compte de cette nouvelle redevance à partir du 1er janvier 2027, sous réserve des éventuelles dispositions spécifiques ou exemptions qui pourraient être précisées par les autorités égyptiennes.

Cette décision intervient par ailleurs après une modification récente des frais appliqués à la sortie du territoire égyptien. Le droit de sortie, qui existait déjà, a été uniformisé à 100 livres égyptiennes pour les ressortissants étrangers. L'administration fiscale égyptienne avait précisé qu'il ne s'agissait pas de la création d'une nouvelle taxe, mais d'une harmonisation du montant appliqué afin de simplifier les procédures.