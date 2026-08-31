Congo-Brazzaville: Musique - Jessy B nominée aux 'Afrima Awards' à Dallas

La cérémonie des "Afrima Awards" est prévue le 12 septembre prochain à Dallas, aux États-Unis. La talentueuse rappeuse congolaise Jessy B est parmi les nominés. En prélude à cet événement, l'artiste lance un SOS aux institutions de la République et autres opérateurs culturels à la soutenir.

"Afrima Awards" est un trophée de mérite qui récompense les artistes africains les plus talentueux. Au Congo, le choix a été porté pour la deuxième fois consécutive sur Jessy B qui doit aller représenter le pays aux États-Unis. Elle lance un appel aux autorités nationales, aux mécènes et autres opérateurs culturels de la soutenir sous toutes les formes, parce que les organisateurs ne s'occupent que de l'hébergement et du petit déjeuner.

C'est le cas, d'ailleurs, lorsqu'elle a été nominée pour la première fois à Lagos, au Nigeria. Elle s'était aus battue pour payer seule son billet et celui de son manager. Voilà pourquoi, pour cette seconde occasion où elle est encore nominée parmi les grands d'Afrique, elle lance cet appel. Il s'agit particulièrement de l'aider à faire face à son billet et à celui de son manager.

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«Je suis spn manager général. Je lance un appel aux autorités compétentes de soutenir l'artiste et son équipe, notamment son manager sous toutes les formes. Je déplore le fait que lors de sa première nomination par cette institution culturelle, ce sont les parents qui ont investi pour Jessy B, alors qu'elle va pour représenter le Congo. C'est une fierté nationale. Quand elle va prester quelque part, c'est pour hisser le drapeau congolais; c'est le Congo qu'on voit; c'est le Congo qui est à l'honneur. Malheureusement, jusqu'à ce jour, Jessy B, n'a jamais bénéficié d'un quelconque soutien financier de la part du gouvernement congolais», a déploré Biggerman, le manager de la rappeuse.

Aussi, Biggerman a signifié que si l'artiste ne bénéficie pas du soutien des autorités, elle n'ira pas. Ce qui sera une honte pour le Congo. « Je sollicite du gouvernement congolais de mettre la main à la pâte pour soutenir cette artiste qui va porter haut le drapeau congolais. S'il n'y a pas un appui financier, elle n'ira pas, ce n'est pas bon.

Car ce n'est pas seulement Jessy B, mais c'est le Congo qui gagne. Quand Jessy B hisse le drapeau, on voit le Congo. Voilà pourquoi je lance ce SOS Je lance un appel auprès de la Société nationale des pétroles du Congo, dont le président directeur général, Raoul Ominga, qui est un grand mécène. Que le gouvernement prenne la musique en main. Nous avons des artistes talentueux, mais qui sont noyés par manque de moyens», a-t-il sollicité le soutien.

"Prix Découvertes RFI 2023"

A titre de rappel, Jessy B a été lauréate du "Prix Découvertes RFI 2023", prix décerné aux artistes les plus talentueux d'Afrique. Le jury choisit un artiste sur les cinquante quatre pays du continent, pour lui décerner ce prix. En 2023, c'est donc Jessy B qui avait été choisie par le jury. Elle est la cinquième artiste au Congo à remporter le «Prix Découvertes RFI»; Zoba Casimir Zao, en 1982; Mav Cacharel, en 1983; Nzongo Soul, en 1984; et Young Ace Wayé, en 2020. Jessy B est la seule artiste femme congolaise à remporter ce trophée.

Le prix lui avait été remis le 13 juin 2024 à l'Institut français du Congo par le directeur général de Radio France internationale (RFI), Jean-Marc Four, accompagné de Juliette Fievet, en présence de l'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodonyi. C'était au cours d'un spectacle qui avait mobilisé près de treize mille personnes. Après, Jessy B avait bénéficié d'une tournée Afro-européenne dans plus de douze pays au compte de la RFI au cours de la même année 2024. Ce qui lui avait permis de collaborer avec de grands noms de la scène française, dont la légende du rap français Black M, à travers le titre " La vie est belle ".

La rappeuse congolaise est également détentrice de plusieurs distinctions à travers l'Afrique. Dans son palmarès, elle compte près d'une vingtaine de trophées remis dans son pays le Congo et ailleurs. Meilleure rappeuse des deux Congo et d'Afrique pour la huitième fois consécutive, elle a reçu en 2019 le prix de meilleure révélation de l'année aux éditions de Brazza Best awards.

En 2020, elle a été sacrée meilleure artiste féminine Congo Best awards et Pool Malebo (République démocratique du Congo). En 2021, 2022, et 2023, meilleure rappeuse des deux Congo aux éditions Isaïyah Awards, African Black Awards et Congo Awards. Toujours en 2023, elle a été lauréate du prestigieux "Prix Découvertes RFI".

En 2024, elle a reçu le trophée de CALF Awards (Gabon), dans la catégorie meilleure femme culturelle et le prix de Mérite Denis-Sassou-N'Guesso, première édition du CJE. En 2025, elle a été déclarée meilleure rappeuse des deux Congo (Congo Awards). En 2025, elle avait reçu le prix d'excellence, le trophée d'excellence de Mérite Denis-Sassou- N'Guesso.

En 2025 toujours, elle a été nominée aux African Afrima Awards à Lagos, au Nigeria, dans deux catégories : Best African Artist in Central Africa et Best female rapper lyricist avec sa chanson "La vie est belle" en featuring avec Black M. En 2026, elle est nominée pour la seconde fois consécutive aux Afrima Awards dans la catégorie Best female artist in Central Africa.

Parmi ses chansons on peut citer "La vie est belle" ; "Joli bébé"; "Telema"; "Future boss"; "Meilleure"; "Moi aussi"; "Maïmouna"; "Héros"; "Flex"; "Melo" pour ne citer que celles là. Notons qu'à 21 ans, Jessy B est étudiante en master 1 de la filière Marketing et action commerciale à l'école communautaire de l'enseignement supérieur.