Sénégal: « JOJ IMPACT » - 1,5 million d'emplois à créer après les Jeux

S'exprimant sur l'apport de la direction du service public national et du volontariat, le colonel Kambel Dieng, directeur de cette institution, a indiqué que le centre équestre de Diamniadio fait partie des infrastructures inscrites dans le cadre du programme « Joj Impact ». « Il s'agit d'un programme mis en place avant, pendant et après les Joj », a-t-il expliqué.

Selon lui, les travaux réalisés au centre équestre sont à la hauteur des attentes. « Le premier constat, c'est que les travaux sont à la hauteur des attentes. À notre niveau, nous avons pu contribuer avec nos urgentistes du service civique, qui sont des gens du métier. Ce sont des plombiers, des électriciens et des menuisiers, bois et aluminium, qui sont venus renforcer et finaliser le chantier avant la cérémonie de ce matin. Ces trois derniers jours, ils ont pu apporter leur contribution au chantier », a-t-il expliqué. Le directeur du Service civique national et du volontariat a également souligné que ces infrastructures sont appelées à être utilisées après les Jeux.

« Ce qui est important à retenir, c'est que ces infrastructures font déjà partie de ce qu'on appelle le "Joj Impact", parce qu'elles vont rester au Sénégal, notamment pour l'université et la Gendarmerie nationale. Ce sont des infrastructures réalisées selon des normes internationales, avec notamment des pistes d'athlétisme et des terrains multisports répondant à ces normes », a-t-il indiqué.

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Selon le colonel Kambel Dieng, le programme « Joj Impact » ne se limite pas aux infrastructures. Il prévoit également l'accompagnement des volontaires mobilisés pour les Jeux. « En plus de cela, nous sommes dans l'encadrement des 6.000 volontaires pour les préparer, surtout à la cérémonie d'ouverture, et leur permettre de partager les charges le plus rapidement possible », a-t-il fait savoir. Dans cette dynamique, le colonel Kambel Dieng a également annoncé un programme destiné à favoriser la création d'activités et d'emplois au lendemain des Joj. « Nous avons un programme de 1.500.000 champions, notamment avec les kiosques solaires, les fermes autonomes et les véhicules électriques, pour 1.500.000 employeurs que nous allons recruter parmi ces volontaires, mais aussi parmi les anciens membres du Cojoj », a-t-il déclaré.

Pour le directeur du Service civique national et du volontariat, ce programme pourrait avoir un impact significatif sur l'emploi des jeunes. « Cela fait partie du "Joj Impact" Post. L'impact post-Joj est déjà là avec le recrutement de ces entrepreneurs qui, eux-mêmes, vont recruter d'autres personnels. Si l'on prend un million de personnes qui recrutent dix personnes par entreprise, cela nous fait déjà dix-millions d'emplois créés. Exponentiellement, cela touche les volontaires, mais aussi les anciens du Cojoj et, au-delà, toute la jeunesse du Sénégal, qui constitue 75% de la population », a-t-il renseigné.