Sénégal: Un ouvrage lève le voile sur les enjeux et défis des JOJ Dakar 2026

Dakar — L'ouvrage intitulé "Défis Africains du cyclisme à la Can, cap vers Dakar 2026" du journaliste béninois basé à Dakar, Frédéric Sohoundé, se propose de mettre en lumière les défis à relever pour faire des jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), un héritage durable pour le Sénégal et le continent africain.

"C'est organisé à Dakar, au Sénégal, mais c'est la première fois que l'Afrique accueille cet événement. Et je mets l'accent sur comment il faut faire pour le réussir", a notamment déclaré l'auteur dans un entretien avec l'APS.

"Dans ce livre, je démontre que le sport est un levier important de développement. Dakar est déjà dans toutes les lèvres et ces jeux auront un impact sur le plan économique", a-t-il martelé.

Le livre édité par l'Harmattan Sénégal sera présenté le 3 octobre prochain, a-t-il annoncé, ajoutant qu'il s'est attardé sur comment faire pour réussir cet événement qui se tiendra pour la première en Afrique à Dakar, du 31 octobre au 13 novembre prochain.

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Il s'agira, selon lui, de mettre un accent sur les infrastructures, sur la gouvernance de ces dernières, ainsi que sur l'avant, le pendant et l'après JOJ au Sénégal.

Le journaliste sportif a présenté son oeuvre comme une façon "d'amener les africains et les Sénégalais à s'approprier des JOJ", insistant sur l'importance de mettre un accent sur la communication afin de susciter un "engouement populaire".

"Il faudrait mettre le focus sur la communication. Il y a un travail qui est en train d'être fait, mais il faut en faire plus pour susciter l'engouement, qu'on sente qu'il y a vraiment une compétition du genre au Sénégal", indique M. Sohoundé.

Il considère ces JOJ comme un "héritage" devant se matérialiser notamment à travers la participation des athlètes, mais également, les compositions, l'organisation ou encore l'expertise.

Journaliste à l'Agence de presse Africaine (APA news) et diplômé au Centre d'études des sciences et techniques de l'information, l'école de journalisme et de communication de l'Ucad, Frédéric Sohoundé capitalise une expérience de 15 ans dans les médias.