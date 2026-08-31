Maroc: Les Lions de l'Atlas brillent sur la scène africaine de l'esport

Casablanca a accueilli du 27 au 29 août 2026 le FIFAe Continental Championship Africa, première édition d'une compétition organisée par la Fédération Royale Marocaine des Jeux Électroniques (FRMJE) en partenariat avec la FIFA, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), la ville de Casablanca et l'African Confederation of Esports (ACES), selon les organisateurs cités par Morocco World News et La Vie éco.

Le Royaume figurait parmi les cinq pays retenus par la FIFA pour accueillir les championnats continentaux FIFAe 2026, aux côtés de la Malaisie, du Brésil, du Mexique et du Portugal, dans le cadre de la Road to the FIFAe Finals 2026, un circuit mondial rassemblant plus de 120 nations avant la FIFAe World Cup 2026 prévue en Arabie saoudite.

Treize sélections africaines se sont affrontées pendant trois jours autour de trois disciplines : l'eFootball Mobile le 27 août, l'eFootball Console le 28 août et le Rocket League le 29 août, avec huit nations engagées dans chaque discipline, précise La Vie éco, qui cite les équipes de la FIFA présentes sur place ayant salué la qualité de l'organisation.

Sur le plan sportif, le Maroc signe un bilan remarquable. Les Lions de l’Atlas de l’esport ont atteint les demi-finales en eFootball Mobile, avant de décrocher le titre de vice-champions d’Afrique en eFootball Console et décrocher le titre continental en Rocket League. Ces deux dernières performances permettent au Maroc de valider deux qualifications pour les FIFAe Finals, rapporte la même source.

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Selon Midi Madagasikara, en eFootball Mobile 2v2, c'est finalement l'équipe Malgache qui a remporté le titre continental, son duo Roberto SK et JZ Rayan s'étant imposé face au Maroc en finale devant 48 participants. Pour Rayan, déjà triple champion d'Afrique en 1v1, ce sacre en double marque une nouvelle étape de sa carrière.

Au-delà du palmarès, l'événement consolide la position du Maroc comme terre d'accueil de grandes compétitions internationales, désormais aussi dans l'univers du sport électronique, et s'inscrit dans les efforts de la FRMJE pour professionnaliser l'esport national et soutenir les jeunes talents, affirme Morocco World News.