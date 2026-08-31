La ville de Casablanca a accueilli avec succès le FIFAe Continental Championship Africa (27-29 août), rendez-vous majeur de l'esport continental réunissant les meilleures sélections africaines autour de trois disciplines : eFootball Mobile, eFootball Console et Rocket League.

Organisée en collaboration avec la FIFA, la Fédération Royale Marocaine des Jeux Électroniques (FRMJE) et avec la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) en qualité de partenaire de l'événement, cette compétition constitue une nouvelle étape importante dans le développement de l'esport au Maroc et dans le positionnement du Royaume comme terre d'accueil des grands rendez-vous sportifs internationaux, souligne la FRMJE dans un communiqué.

Le choix de Casablanca revêt une dimension particulière. La métropole marocaine figure parmi les villes sélectionnées dans le cadre du dispositif international mis en place par la FIFA pour accueillir les compétitions qualificatives menant aux FIFAe Finals.

Aux côtés de grandes métropoles internationales retenues pour ces rendez-vous, telles que Lisbonne, Kuala Lumpur, Rio de Janeiro et Mexico, Casablanca a, ainsi, représenté le continent africain, confirmant sa capacité à accueillir des compétitions esportives de tout premier plan.

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Au-delà de la réussite sportive, cette édition du FIFAe Continental Championship Africa a été marquée par la très grande satisfaction exprimée par les équipes de la FIFA quant à la qualité de l'organisation mise en place à Casablanca.

Cette réussite confirme que le Royaume est aujourd'hui en mesure de décliner son expérience reconnue dans l'organisation des grands événements sportifs dans un secteur en pleine expansion mondiale : l'esport.

En eFootball Mobile, le Maroc a réalisé un très beau parcours jusqu'en demi-finale. Malgré son élimination à ce stade de la compétition, la sélection nationale a affiché un excellent niveau de jeu et confirmé sa capacité à rivaliser avec les meilleures nations africaines.

En eFootball Console, le Maroc a atteint la grande finale du championnat continental. Vice-champion d'Afrique, le Royaume décroche surtout sa qualification pour les FIFAe Finals, confirmant ainsi sa place parmi les nations africaines de référence de la discipline.

Enfin, en Rocket League, le Maroc a signé une performance historique en remportant le titre de champion d'Afrique. Ce sacre continental permet également à la sélection nationale de décrocher son billet pour les FIFAe Finals, où elle représentera le Maroc sur la scène internationale.

Dans ce sens, les représentants de la FIFA présents à Casablanca ont également salué la progression et le niveau affichés par les joueurs marocains.

Avec un titre de champion d'Afrique en Rocket League, une place de vice-champion d'Afrique en eFootball Console, une demi-finale en eFootball Mobile et deux qualifications pour les FIFAe Finals, le bilan sportif du Maroc confirme cette dynamique.

Après avoir démontré à plusieurs reprises son expertise dans l'accueil des grandes manifestations sportives, le Maroc confirme aujourd'hui que ce savoir-faire s'étend pleinement à l'univers du sport électronique.