Sénégal: Aston Villa officialise l'arrivée d'Ibrahim Mbaye, le PSG empoche 55 M€

Aston Villa a officialisé, ce mardi, la signature d'Ibrahim Mbaye. L'attaquant sénégalais de 18 ans, formé au PSG après son passage par le FC Versailles 78 en 2018, quitte le club parisien contre environ 55 millions d'euros, selon des informations concordantes de The Athletic. Il s'est engagé sur le long terme avec le club de Birmingham, après avoir passé sa visite médicale samedi.

Longtemps annoncé du côté de Liverpool, avec qui il avait trouvé un accord contractuel de cinq ans, Mbaye a finalement rejoint le club d'Unai Emery, la bonne relation entre les présidents Nasser Al-Khelaïfi et Nassef Sawiris ayant facilité les négociations entre les deux clubs.

Auteur de ses débuts professionnels dès août 2024, à seulement 16 ans, l'ailier quitte le PSG après 42 matches, quatre buts et quatre passes décisives, mais surtout double vainqueur de la Ligue des champions. International sénégalais à 15 reprises, il avait également disputé la dernière Coupe du monde avec les Lions, inscrivant même un but face à l'équipe de France.

Avec cette vente, le PSG poursuit un été record sur le marché des transferts, entre les arrivées et les départs, portant à près de 380 millions d'euros les recettes générées par le club parisien depuis l'ouverture du mercato estival.