Sénégal: Iliman Ndiaye, Jackson, Diouf, Mbaye... Le pays a marqué le mercato

Le Sénégal a incontestablement été l'un des grands protagonistes de ce mercato estival.

Jamais le football sénégalais n'avait pesé aussi lourd sur le marché des transferts. Des transferts spectaculaires, des montants vertigineux et des arrivées dans certains des clubs les plus prestigieux d'Europe : les internationaux sénégalais ont animé les dernières semaines du marché avec une présence remarquable. Retour sur les transferts marquants du mercato.

Le transfert le plus retentissant est celui d'Iliman Ndiaye, qui a rejoint Manchester City en provenance d'Everton. Selon plusieurs médias britanniques, les Citizens ont conclu l'opération pour un montant pouvant atteindre 65 millions de livres sterling, soit environ 76 millions d'euros. Une nouvelle dimension pour l'ancien joueur de Sheffield United, désormais attendu sous les ordres d'Enzo Maresca.

À Aston Villa, le Sénégal est également à l'honneur. Nicolas Jackson a quitté Chelsea pour rejoindre les Villans dans le cadre d'un transfert évalué jusqu'à 65 millions de livres, avec une partie fixe estimée à 47,5 millions de livres. Une opération qui fait de l'attaquant sénégalais l'un des investissements majeurs du club de Birmingham.

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Aston Villa a également frappé un énorme coup avec Ibrahim Mbaye. Le jeune international sénégalais de 18 ans a quitté le Paris Saint-Germain pour environ 55 millions d'euros, confirmant l'immense cote dont il bénéficie déjà sur le marché européen.

Autre mouvement important, El Hadji Malick Diouf s'est engagé avec Brentford après son passage à West Ham. Le montant de l'opération est estimé autour de 40 millions de livres, même si le club londonien n'a pas officiellement communiqué les chiffres du transfert.

Enfin, Pape Matar Sarr devrait découvrir la Serie A. La Juventus et Tottenham ont trouvé un accord autour d'un prêt assorti de conditions pouvant porter le package total à 30 millions d'euros.

Lamine Camara n'ira pas à Chelsea

Le feuilleton Lamine Camara restera, lui, comme l'un des rebondissements de cette fin de mercato. Alors qu'un accord avait été annoncé entre Monaco et Chelsea, le club de la Principauté a finalement annulé l'opération au dernier moment. Le milieu sénégalais restera donc à Monaco. Chelsea considère ce revirement comme un acte « profondément non professionnel », selon la presse britannique.

Une chose est sûre : même sans le transfert de Lamine Camara à Chelsea, le football sénégalais a vécu un mercato exceptionnel, confirmant plus que jamais l'attractivité et la valeur de ses talents sur la scène européenne.