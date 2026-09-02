Algérie: Le président de la République procède à un remaniement ministériel partiel

ALGER — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé, mardi, à un remaniement ministériel partiel, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Après consultation de Monsieur le Premier ministre, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a procédé, ce jour, à un remaniement

ministériel partiel, en vertu duquel il a nommé :

- M. Mohammed Lamine Lebbou, ministre des Finances.

- M. Mohamed Hattab, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.

- M. Sid Ali Khaldi, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

- M. Mohamed Bouslimani, ministre de la Communication", lit-on dans le communiqué.