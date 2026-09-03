Algérie: Le président de la République opère un mouvement partiel dans le corps de la magistrature

2 Septembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé à un mouvement partiel dans le corps de la magistrature, au niveau du Conseil d'Etat, du Tribunal des conflits, des présidents des Cours, des Procureurs généraux près les Cours, des présidents des Tribunaux et des Commissaires d'Etat près les Tribunaux administratifs d'appel, indique mercredi un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, a procédé à un mouvement partiel dans le corps de la magistrature, au niveau du Conseil d'Etat, du Tribunal des conflits, des présidents des Cours, des Procureurs généraux près les Cours, des présidents des Tribunaux et des Commissaires d'Etat près les Tribunaux administratifs d'appel.

Le mouvement se présente comme suit :

Président du Conseil d'Etat : Benahmed Lakhdar.

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Présidente du Tribunal des conflits : Dahou Nassira.

Présidente du Tribunal administratif d'appel d'Alger : Lahcine Kahina.

- Présidents des Cours :

Cour d'Oum El Bouaghi : Mouni Omar.

Cour de Biskra : Allag Abderrahmane.

Cour de Béchar : Djehlat Abdelkader.

Cour de Djelfa : Boukhobza Laïd.

Cour de Skikda : Hamali Samir.

Cour de Sidi Bel-Abbès : Antar Menouar.

Cour de Guelma : Zerkat Soufiane.

Cour de Mascara : Bouazla Benyagoub.

Cour de Ouargla : Benbekir Monsef.

Cour d'El Bayadh : Yakoub Maamar.

Cour de Souk Ahras : Belbel Mohamed.

- Procureurs généraux près les Cours:

Cour de Laghouat : Hamouda Nesreddine

Cour de Blida : Menasra Youcef

Cour de Tlemcen : Kadari Ahmed.

Cour de Djelfa : Belaid Abdelhafid.

Cour de Sidi Bel-Abbès: Bouchakour Mohamed.

Cour de Mostaganem: Azizi Yacine.

Cour de Tipasa : Laanasser Abdelaziz.

Cour de Mila : Saker Mourad.

Cour d'Aïn Defla : Hammache Khaled.

Cour de Ghardaïa : Maameri Mohamed.

- Commissaires d'Etat près les Tribunaux administratifs d'appel :

Tribunal administratif d'appel de Constantine: Baghou Abdelfattah.

Tribunal administratif d'appel d'Alger : Amrani Kamel.

Tribunal administratif d'appel d'Oran: Amamra Ahmed", lit-on dans le communiqué.

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