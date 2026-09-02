Afrique: Diomandé, Bouaddi, Jackson... les transferts des joueurs africains ont animé le mercato estival

Le mercato estival 2026 a été particulièrement agité pour les joueurs du continent africain, très courtisés par les cadors européens. Les transferts de l'Ivoirien Yan Diomandé et du Marocain Ayyoub Bouaddi ont chacun battu le précédent montant record déboursé pour recruter un joueur africain (81 millions d'euros), détenu par le Camerounais Bryan Mbeumo depuis l'été 2025. Retour sur les transferts majeurs des joueurs africains qui ont animé ce mercato.

Yan Diomandé (Real Madrid, 140 millions d'euros)

L'arrivée de l'Ivoirien de 19 ans au Real Madrid a sans aucun doute été l'un des feuilletons majeurs de ce mercato estival. D'abord pressenti au Paris Saint-Germain avant que le champion d'Europe en titre ne se rompe des négociations, l'ailier des Éléphants s'est finalement engagé avec le géant espagnol grâce à un accord conclu à hauteur de 140 millions d'euros bonus compris.

Ce montant spectaculaire a fait de Diomandé le joueur africain le plus cher de l'histoire, loin devant les 81 millions d'euros déboursés par Manchester United l'été dernier pour recruter le Camerounais Bryan Mbeumo. Si ces bonus sont activés, il pourrait également devenir l'achat le plus important du Real Madrid, devant l'Anglais Jude Bellingham (127 millions d'euros en 2023).

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Arrivé dans la capitale espagnole en provenance du RB Leipzig, où il a explosé la saison dernière en étant nommé meilleur espoir de la Bundesliga avec 12 buts et 8 passes décisives, Diomandé s'inscrit au coeur du recrutement XXL d'un Real Madrid en pleine reconstruction et en manque de titres ces deux dernières années en Espagne et sur la scène européenne.

Ayyoub Bouaddi (Manchester City, 100 millions d'euros)

Les débuts canons du Marocain de 18 ans avec les Lions de l'Atlas au Mondial 2026 ont logiquement attiré l'attention des cadors européens cet été. Et c'est finalement Manchester City qui a su convaincre le jeune milieu de terrain de quitter Lille, où il avait effectué ses débuts professionnels en 2023. Avec un transfert estimé à 100 millions d'euros bonus compris, Bouaddi est donc devenu le plus gros transfert vers l'étranger de l'histoire de la Ligue 1 ainsi que le second joueur africain le plus cher de l'histoire derrière... Yan Diomandé.

« C'était le moment idéal pour franchir le pas, et je pense que venir à City était la bonne décision », a-t-il déclaré juste après sa signature avec le club mancunien. Il devra relever l'immense défi de prendre la succession de l'Espagnol Rodri, Ballon d'Or 2024, parti au FC Barcelone en laissant le poste de sentinelle vacant chez les Cityzens.

Carlos Baleba (Manchester United, 80 millions d'euros)

Le jeune international camerounais (16 sélections), qui avait brillé lors de la Coupe d'Afrique des nations au Maroc en début d'année, a lui aussi passé un cap en rejoignant un club mythique d'Angleterre. Manchester United a déboursé pas moins de 80 millions d'euros bonus compris pour recruter le milieu de terrain. Après déjà trois ans passés en Premier League sous les couleurs de Brighton (112 matchs), le milieu de terrain de 22 ans s'apprête maintenant à disputer la Ligue des champions pour la première fois de sa carrière avec les Red Devils, qui retrouvent la plus grande scène européenne après deux ans d'absence. Un timing idéal pour voir Baleba briller au coeur du jeu des Mancuniens et aux côtés de son coéquipier en sélection Bryan Mbeumo.

Nicolas Jackson (Aston Villa, 75 millions d'euros)

Autre transfert majeur cet été en Premier League, celui du Sénégalais Nicolas Jackson qui a débarqué à Aston Villa le 28 août avec lui aussi une mission de taille : remplacer l'international anglais Ollie Watkins sur le front de l'attaque des Villans. Recruté pour 75 millions d'euros par le club de Birmingham, vainqueur de la Ligue Europa la saison dernière, l'attaquant des Lions de la Teranga a également retrouvé un visage familier pour son retour en Angleterre.

Unai Emery, son nouvel entraîneur, avait déjà assisté à ses débuts à Villarreal en 2021 et connaît donc bien sa nouvelle recrue. « Il a constitué un facteur clé dans ma décision, car lorsque je suis arrivé en Espagne, je ne connaissais pas grand-chose et il a été très important pour moi dès le début, en prenant des nouvelles de ma famille et en me faisant progresser. Je suis donc ravi de retravailler avec lui », a confié l'attaquant sénégalais. Après une saison mitigée au Bayern Munich, le cadre semble donc idéal pour voir Jackson se relancer.

Ibrahim Mbaye (Aston Villa, 55 millions d'euros)

Ce n'est pas un, mais bien deux Lions de la Teranga qui ont rejoint Aston Villa cet été ! Après Nicolas Jackson, c'est son jeune coéquipier en sélection Ibrahim Mbaye qui a été officialisé par le club de Birmingham le mardi 1er septembre à quelques heures de la clôture du mercato pour un montant de 55 millions d'euros. En quête de temps de jeu après avoir passé les deux premières années de sa carrière professionnelle au Paris Saint-Germain, l'international sénégalais (15 sélections) a choisi l'Angleterre pour retrouver une place de titulaire. Le jeune ailier quitte tout de même le club parisien avec deux Ligues des champions, deux Supercoupes d'Europe, une Coupe intercontinentale de la FIFA et deux trophées de Ligue 1 dans ses valises. Mais son nouveau défi, la Premier League, n'en reste pas moins de taille.

Ismael Saibari (Bayern Munich, 55 millions d'euros)

Un autre international marocain a sauté le pas pour rejoindre un grand d'Europe lors de cette fenêtre estivale. En pleine Coupe du monde aux États-Unis, l'attaquant des Lions de l'Atlas Ismael Saibari (35 matchs, 12 buts) s'est engagé avec le géant allemand pour la somme de 55 millions d'euros bonus compris. Après six ans passés au PSV Eindhoven et un Mondial réussi (3 buts), l'avant-centre était la priorité de l'entraîneur belge du Bayern, Vincent Kompany, en raison de son profil polyvalent en attaque.

Le Marocain de 25 ans n'a d'ailleurs pas attendu longtemps avant de lui donner raison : pour son premier match avec les Bavarois contre Stuttgart le 28 août, Saibari est entré à l'heure de jeu puis a délivré deux passes décisives lors de la large victoire des Bavarois (5-1). Une performance impressionnante pour un remplaçant lors de sa première titularisation en Bundesliga, qui n'avait pas été observée depuis les débuts d'un certain Toni Kroos le 26 septembre 2007. Un début d'histoire idéal entre Munich et le Marocain.