Les quatre compagnies financières établies à Lomé concentrent 24 126,7 milliards de Fcfa de bilan consolidé, soit environ 40 % du total des 18 groupes bancaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), selon les données de la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine.

Cette concentration repose principalement sur Ecobank Transnational Incorporated (ETI), dont le siège est établi à Lomé. Avec un bilan de 19 167,7 milliards, elle occupe le premier rang régional, loin devant ses concurrents.

Oragroup, maison mère d'Orabank, suit avec 3 865,5 milliards, tandis qu'IB Holding et African Lease Group complètent le paysage financier togolais avec respectivement 827,9 milliards et 265,5 milliards.

Bien que le Togo ne compte que quatre compagnies financières, contre douze pour la Côte d'Ivoire, les holdings basées à Lomé affichent un bilan cumulé supérieur à celui de leurs homologues ivoiriennes, qui totalisent 16 646,5 milliards.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Burkina Faso et le Sénégal suivent.

Cette performance s'explique avant tout par le caractère régional des groupes domiciliés à Lomé, dont les bilans consolidés intègrent les activités de leurs nombreuses filiales à travers l'UEMOA, ces montants ne correspondent donc pas à des fonds détenus directement sur le territoire togolais.

Au-delà des bilans, la place financière de Lomé dispose d'un certain poids sur d'autres indicateurs clés : 47,3 % du produit net bancaire et 36 % du résultat net de l'ensemble des holdings de l'UEMOA reviennent aux compagnies togolaises, confirmant, avec un nombre limité d'acteurs, une influence dans le paysage financier régional.