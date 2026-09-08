Afrique: La raffinerie Dangote fixe la date de souscription à son introduction en bourse au 14 septembre 2026

Dangote Petroleum Refinery a fixé les dates de souscription de son introduction en bourse : la période de souscription s'ouvrira le 14 septembre 2026 et se clôturera le 13 octobre 2026. Ces dates font suite à l'autorisation délivrée par la Commission nigériane des valeurs mobilières et des changes (SEC) et à la publication aujourd'hui du prospectus d'offre ; la société les a confirmées lors d'une cérémonie de signature organisée parallèlement au lancement du prospectus.

Les investisseurs pourront souscrire des actions par l'intermédiaire de courtiers agréés et de plateformes d'investissement en ligne agréées dès l'ouverture de la période de souscription. L'offre porte sur 4 100 000 000 d'actions ordinaires au prix unitaire de 525,00 ₦ (0,40 $), avec une souscription minimale de 10 actions, puis par multiples de 10. Une souscription complète permettrait de lever ₦2,15 billions (environ 1,6 milliard de dollars), le paiement étant dû en totalité au moment de la souscription.

La raffinerie prévoit de s'introduire sur le marché principal de la Bourse nigériane dès la clôture de l'offre. L'offre se déroule sous la forme d'une offre de souscription, les investisseurs particuliers pouvant s'inscrire par voie électronique et les investisseurs qualifiés par voie électronique ou via un formulaire de souscription. Vetiva, FirstCap et Stanbic ont été désignés pour gérer le processus d'offre.

Dangote a fixé le prix de l'offre à 525,00 ₦ (0,40 $) par action pour la raffinerie, qui traite 650 000 barils de pétrole brut par jour et se classe comme la plus grande installation à train unique au monde. Le produit de l'offre servira à financer les dépenses d'investissement liées à la croissance, et les investisseurs particuliers éligibles détenant la participation minimale requise pendant la période applicable pourront recevoir jusqu'à deux actions supplémentaires sans frais supplémentaires, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.

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Les formulaires de souscription et les instructions de paiement seront disponibles auprès des banques et des courtiers désignés dans le prospectus, et les investisseurs qui souscriront avant la clôture de la période de souscription se verront attribuer des actions en fonction du niveau de souscription. En cas de sursouscription, l'émetteur pourra absorber jusqu'à 30 % de l'offre au-delà de son objectif initial, sous réserve de l'approbation de la SEC, et la société a indiqué que les résultats de l'attribution suivraient les délais habituels de la bourse.

Pour plus d'informations sur les modalités de participation et pour suivre l'introduction en bourse de Dangote, consultez la page dédiée à l'introduction en bourse ici.

Points clés à retenir

La fixation d'une période de souscription fixe permet aux courtiers, aux banques et aux investisseurs de s'organiser en vue de l'offre de la raffinerie Dangote ; les dates confirmées fixent cette période du 14 septembre au 13 octobre 2026. L'offre porte sur 4 100 000 000 d'actions ordinaires au prix unitaire de 525,00 ₦ (0,39 $), à un prix fixe, avec une souscription minimale de 10 actions et des demandes supplémentaires par multiples de 10. Une souscription intégrale permettrait de lever ₦2 152 500 000 000, soit environ ₦2,15 billions (environ 1,58 milliard de dollars), et le paiement est dû en totalité au moment de la souscription plutôt qu'en plusieurs versements.

Les investisseurs particuliers peuvent souscrire par voie électronique, tandis que les investisseurs qualifiés peuvent souscrire par voie électronique ou via un formulaire de souscription ; l'offre se déroule sous la forme d'une offre de souscription plutôt que d'un processus de constitution d'un livre d'ordres. Un programme d'incitation permet aux investisseurs particuliers éligibles de recevoir jusqu'à deux actions supplémentaires sans frais supplémentaires s'ils détiennent la participation minimale requise pendant la période applicable, sous réserve de l'approbation des autorités de régulation ; cette mesure vise à récompenser les investisseurs qui conservent leurs actions plutôt que de les vendre immédiatement après la cotation.

La sursouscription est directement prévue dans les conditions de l'offre : l'émetteur peut absorber jusqu'à 30 % de l'offre au-delà de son objectif, sous réserve de l'approbation de la SEC, ce qui donne à la société la marge de manoeuvre nécessaire pour répondre à une forte demande sans réduire l'attribution de chaque souscripteur.

Les actions seront cotées sur le Main Board de la Bourse du Nigeria dès la clôture de l'offre, et les dividendes sont prévus pour être versés en dollars américains même si les actions sont achetées en nairas, selon les informations communiquées précédemment par la société. Les analystes soulignent toutefois que le risque de change et le risque d'exécution liés aux activités de la raffinerie constituent des facteurs à prendre en compte avant la clôture de la période d'offre.