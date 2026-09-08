Nigeria: La raffinerie Dangote annonce officiellement les modalités de son introduction en bourse lors d'une cérémonie de signature

Dangote Petroleum Refinery a publié aujourd'hui le prospectus de son introduction en bourse, précisant les conditions définitives d'une offre publique de vente d'actions qui pourrait s'avérer être la plus importante de l'histoire de l'Afrique.

Les dirigeants ont signé le document lors d'une cérémonie à Lagos, marquant ainsi la dernière étape réglementaire avant l'ouverture de l'offre aux investisseurs du Nigeria et de l'ensemble de la région. Des exemplaires du prospectus sont désormais disponibles auprès des banques de dépôt, des courtiers et sur le portail dédié aux relations avec les investisseurs de la société. La raffinerie prévoit de coter une partie de son capital à la Bourse du Nigeria une fois l'offre clôturée.

Le prospectus prévoit l'émission de 4 100 000 000 d'actions ordinaires, d'une valeur nominale de 0,000013 dollar chacune, à vendre au prix de 525,00 ₦ (0,39 $) par action, pour un montant total de l'émission visé de 2 150 milliards de ₦ (environ 1,6 milliard de dollars), si l'offre est entièrement souscrite. Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE, l'entité émettrice des actions, a fixé une souscription minimale de 10 actions de l'offre, les demandes supplémentaires devant ensuite être effectuées par multiples de 10. L'offre est proposée à un prix fixe, le paiement étant dû en totalité au moment de la souscription, et le produit servira à financer les dépenses d'investissement liées à la croissance.

La SEC a approuvé l'offre après avoir examiné les états financiers et les informations publiées par la raffinerie, et les dirigeants présents lors de la cérémonie ont décrit la signature comme la dernière étape avant l'ouverture de l'offre au public.

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La raffinerie, qui traite 650 000 barils de pétrole brut par jour, est classée comme la plus grande installation à train unique au monde et le plus grand complexe de raffinage d'Afrique en termes de capacité, ayant atteint sa pleine production en février 2026. Les investisseurs particuliers éligibles qui conserveront leurs actions pendant la période minimale requise pourront recevoir jusqu'à deux actions supplémentaires sans frais supplémentaires, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, et l'émetteur pourra absorber jusqu'à 30 % de l'offre en cas de sursouscription, sous réserve de l'approbation de la SEC. Les actions seront de rang égal aux actions ordinaires existantes de la raffinerie, et une évaluation indépendante a conclu à leur conformité à la charia.

La souscription s'ouvre le 14 septembre 2026 et se clôture le 13 octobre 2026. Les investisseurs particuliers peuvent souscrire par voie électronique, tandis que les investisseurs qualifiés peuvent souscrire par voie électronique ou via un formulaire de souscription. L'offre se présente sous la forme d'une offre de souscription, et les actions devraient être cotées sur le marché principal de la Bourse du Nigeria une fois l'offre clôturée.

Pour plus d'informations sur les modalités de participation et pour suivre l'introduction en bourse de Dangote, consultez la page dédiée à l'introduction en bourse ici.

Points clés à retenir

La publication du prospectus transforme les conditions confirmées de l'offre de Dangote Refinery en une transaction contraignante. La société vend 4 100 000 000 d'actions ordinaires au prix unitaire de 525,00 ₦ (0,40 $), pour un montant total d'émission d'environ 2 150 milliards de ₦ (environ 1,6 milliard de dollars), à un prix fixe. Les analystes avaient estimé la valorisation de la raffinerie entre 20 et 50 milliards de dollars dans leurs estimations précédentes, bien que le résumé de la transaction publié aujourd'hui ne divulgue pas la valorisation totale de la société, mais uniquement les conditions de l'offre d'actions.

L'offre s'ouvrira le 14 septembre 2026 et se clôturera le 13 octobre 2026 ; le produit de l'émission servira à financer les dépenses d'investissement liées à la croissance. Les investisseurs doivent régler la totalité du montant lors de la souscription ; la souscription minimale est de 10 actions, les souscriptions supplémentaires se faisant par multiples de 10.

Un programme d'incitation destiné aux investisseurs particuliers permet aux investisseurs éligibles de recevoir gratuitement jusqu'à deux actions supplémentaires s'ils détiennent la participation minimale requise pendant la période applicable, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. En cas de sursouscription, l'émetteur peut absorber jusqu'à 30 % de l'offre au-delà de son objectif, sous réserve de l'approbation de la SEC, ce qui relève le plafond de la demande des particuliers que la société peut accepter avant de réduire les attributions.

Les actions seront de rang égal aux actions ordinaires existantes de la raffinerie et ont été jugées conformes à la charia, un détail pertinent pour les investisseurs qui tiennent compte des critères de la finance islamique. L'offre sera cotée sur le Main Board de la Bourse du Nigeria, les dividendes étant libellés en dollars américains même si les actions sont achetées en naira, selon des informations communiquées précédemment. Les investisseurs doivent se référer aux conditions du prospectus confirmé, et non aux estimations de valorisation antérieures, pour connaître le prix, le nombre minimum d'unités et la durée de l'offre.