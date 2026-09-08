Sénégal: Ballon d'Or 2026 - Sadio Mané retrouve le cercle des meilleurs

Sadio Mané figure parmi les 30 joueurs nommés pour le Ballon d’Or 2026. Révélée ce mardi par France Football, cette sélection vient récompenser une saison au cours de laquelle l’attaquant sénégalais a continué de s’illustrer, aussi bien avec Al-Nassr qu’avec les Lions.

À 34 ans, Sadio Mané reste au cœur de l’élite du football mondial. L’attaquant d’Al-Nassr apparaît dans la liste des 30 prétendants au Ballon d’Or 2026, une nouvelle reconnaissance pour le capitaine et numéro 10 sénégalais, déjà deuxième du classement en 2022 derrière Karim Benzema.

Cette nomination intervient au terme d’un exercice marqué par des performances significatives en club et en sélection. Avec Al-Nassr, Mané a disputé 25 rencontres de championnat la saison dernière, inscrivant 10 buts et délivrant 6 passes décisives. Ses performances ont accompagné le club de Riyad vers son premier titre de champion d’Arabie saoudite depuis plusieurs années.

Un sacre continental comme principal fait d’armes

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Le principal argument de Sadio Mané réside dans sa campagne avec les Lions lors de la CAN 2025 au Maroc. Capitaine et leader offensif de la sélection sénégalaise, il a accompagné son équipe jusqu'au sacre continental, le deuxième de l’histoire du Sénégal.

Mané s’est notamment illustré en demi-finale contre l’Égypte, en inscrivant l’unique but de la rencontre qui a permis aux Lions d’accéder à la finale. Face au Maroc, pays hôte, le Sénégal s’est finalement imposé 1-0 après prolongation grâce à un but de Pape Gueye.

Au terme de la compétition, Sadio Mané a été désigné meilleur joueur de la CAN et figure également dans l’équipe-type du tournoi.

Cette performance au Maroc constitue ainsi l’un des temps forts de la saison du Sénégalais, dont l’influence ne s’est pas limitée à ses statistiques offensives. Son leadership et son rôle dans le parcours des Lions ont également marqué cette campagne victorieuse.

Une Coupe du monde sans but, mais avec une passe décisive

Avec le Sénégal, Sadio Mané a également participé à la Coupe du monde 2026. Titulaire lors des quatre rencontres disputées par les Lions, il a cumulé 362 minutes de jeu. S’il n’a pas trouvé le chemin des filets, il a délivré une passe décisive lors de la rencontre de phase de groupes face à la Norvège.

Le Sénégal a ensuite quitté la compétition en huitièmes de finale, après une défaite 3-2 contre la Belgique. Mané a disputé l’intégralité de cette rencontre, portant à quatre le nombre de ses apparitions dans le tournoi.

Cette campagne mondiale s'ajoute à une saison déjà riche sur le plan international. Les performances de Mané avec les Lions, notamment lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations, ont également contribué à renforcer son dossier pour le prestigieux trophée individuel.

Un habitué du cercle des meilleurs

Sadio Mané connaît déjà les honneurs du Ballon d’Or. En 2022, il avait terminé à la deuxième place, derrière le Français Karim Benzema. Sa nouvelle nomination confirme sa longévité au plus haut niveau et son statut parmi les grandes figures du football africain.

Il rejoint ainsi un cercle très restreint de joueurs sénégalais ayant figuré parmi les 30 nommés au Ballon d’Or, aux côtés de Kalidou Koulibaly, El Hadj Diouf et Pape Bouba Diop.

Cette édition 2026 revêt également une dimension particulière pour le football saoudien : le championnat est représenté pour la première fois dans cette sélection, avec Sadio Mané sous les couleurs d’Al-Nassr.

La liste des 30 candidats a été dévoilée par France Football. Le lauréat sera désigné à l’issue du vote d’un collège de journalistes internationaux. La cérémonie du Ballon d’Or 2026 est prévue le 26 octobre à Londres.