Sénégal: Mané, Koulibaly et Gana - Arabie saoudite, eldorado des Lions les plus capés

Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, deux des joueurs les plus expérimentés de la Tanière, poursuivent leur carrière en Arabie saoudite. Ils seront rejoints par Idrissa Gana Guèye, le plus ancien international sénégalais en activité qui va s'engager avec Al-Diriyah. Les trois Lions les plus capés, qui comptent chacun plus de 100 sélections, vont se retrouver en Saudi Pro League.

Longtemps considérée comme une destination réservée aux joueurs en fin de carrière, l'Arabie saoudite s'est imposée ces dernières années comme un nouveau terrain d'expression pour plusieurs cadres de l'équipe nationale du Sénégal. Sadio Mané a été le premier à ouvrir la voie, avant d'être rejoint par Kalidou Koulibaly et bientôt par Idrissa Gana Guèye qui a signé à Al-Diriyah. Dans une Saudi Pro League en pleine transformation, ces figures majeures de la Tanière poursuivent leur aventure au plus haut niveau, tout en apportant leur expérience et en écrivant une nouvelle page de leur histoire.

Sadio Mané, le pionnier

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Parmi les cadres de l'équipe nationale du Sénégal, Sadio Mané a été l'un des premiers à rejoindre l'Arabie saoudite. L'ancien attaquant de Liverpool, ensuite passé par le Bayern Munich, avait été contraint de quitter l'Allemagne. Malgré son titre de champion avec la formation bavaroise, il avait été placé sur la liste des transferts. Son aventure en Allemagne a tourné court en raison de son positionnement en attaque, mais aussi d'une altercation avec Leroy Sané qui avait fait couler beaucoup d'encre. Malgré son désir de rester en Bundesliga, Sadio Mané s'est engagé le 1er août 2023 avec Al-Nassr pour 30 millions d'euros (19,6 milliards de FCfa).

Il rejoignait alors Cristiano Ronaldo pour former un duo offensif très attendu. Dans le club de Riyad, la capitale saoudienne, Sadio Mané a redonné un nouvel élan à sa carrière. Plus qu'une simple retraite dorée chez les « pétrodollars », le Sénégalais a contribué à mettre en lumière le championnat saoudien, qui jouit désormais d'une réputation grandissante et attire de plus en plus de stars mondiales.

Sur le plan sportif, l'enfant de Bambali a su maintenir un niveau de performance qui lui permet de continuer à briller. Avec Al-Nassr, en Saudi Pro League, Sadio Mané a disputé 89 rencontres. Il a inscrit 37 buts et délivré 26 passes décisives. Ayant écopé de 16 cartons jaunes, il n'a jamais été expulsé en championnat depuis son arrivée en Arabie saoudite. Il compte également neuf matches en Ligue des champions asiatique. Malgré les critiques sur le niveau du championnat saoudien, Mané conserve un rendement conforme aux standards internationaux. Cela lui a permis de guider le Sénégal vers un deuxième sacre continental au Maroc en 2025.

Le joueur aux 130 sélections et 54 buts avec les Lions n'a pas encore fini de briller en Arabie saoudite. Vainqueur du championnat pour la première fois en 2025-2026, il ambitionne désormais d'aider Al-Nassr à conserver son titre et à remporter la Ligue des champions asiatique.

Kalidou, le roc d'Al-Hilal

Kalidou Koulibaly, présent en équipe nationale du Sénégal depuis 2015, est, après Idrissa Gana Guèye et Sadio Mané, le joueur le plus ancien de la Tanière. Passé par Metz en France et Genk en Belgique, le défenseur a effectué l'essentiel de sa carrière à Naples, où il a passé six saisons, disputé 317 matches toutes compétitions confondues, inscrit 14 buts et délivré 7 passes décisives. Malgré son statut de légende napolitaine, Kalidou Koulibaly a quitté l'Italie pour Chelsea et l'Angleterre, le 16 juillet 2022, contre 41 millions d'euros (27 milliards de FCfa). Mais chez les Blues, le roc sénégalais, qui n'a disputé que 32 rencontres, ne s'est pas véritablement imposé.

Après une seule saison, le capitaine des Lions a pris la direction de l'Arabie saoudite. Recruté par Al-Hilal pour 23 millions d'euros (15 milliards de FCfa), il est devenu le patron de la défense du club, avec lequel il compte 78 matches de Saudi Pro League pour 5 buts et 3 passes décisives. Il totalise également 10 apparitions en Coupe du Roi, 8 en Ligue des champions asiatique et 3 en Supercoupe. Grâce à son leadership, Al-Hilal a enchaîné deux titres de champion d'Arabie saoudite. En 2023-2024, le club a même réalisé l'exploit de terminer la saison invaincu. La saison 2025-2026 a, toutefois, été moins réussie pour Koulibaly et ses coéquipiers. Al-Hilal a réalisé une saison blanche. Blessé, le capitaine des Lions, qui compte 105 sélections, n'a pas abordé le Mondial 2026 dans les meilleures conditions physiques, ce qui a eu des répercussions sur ses prestations.

Gana Guèye, un nouveau challenge à Al-Diriyah

Lion le plus ancien de l'équipe nationale, qu'il a rejointe en 2011, Idrissa Gana Guèye, fort de ses 135 sélections avec le Sénégal, va renforcer la colonie sénégalaise en Arabie saoudite. Le milieu de terrain, en provenance d'Everton, va s'engager avec Al-Diriyah. Le double champion d'Afrique apportera également à la Saudi Pro League son immense expérience du football mondial. Formé à l'académie Diambars, Idrissa Gana Guèye n'a cessé de gravir les échelons. Il s'est imposé au plus haut niveau après un passage réussi à Lille, avant de découvrir la Premier League avec Aston Villa, en 2015, puis Everton, en 2016. Pilier des Toffees, Gana a ensuite séduit le Paris Saint-Germain, qui l'a recruté en 2019 pour en faire l'une des pièces maîtresses de son entrejeu. En 2022, il est retourné à Everton, où il a retrouvé une place de titulaire indiscutable.

Présent au plus haut niveau depuis une quinzaine d'années, Idrissa Gana Guèye a disputé 254 rencontres de Premier League (Everton et Aston Villa), 208 en Ligue 1 (Lille et Psg), 30 matches de Ligue des champions européenne, 21 en Coupe de France, 14 en Ligue Europa, 9 en Coupe de la Ligue et 8 en FA Cup. Désormais, il mettra toute cette expérience au service d'Al-Diriyah et de la Saudi Pro League. Dans une équipe ambitieuse, le milieu de terrain de 36 ans croisera notamment Al-Nassr de Sadio Mané, Al-Hilal de Kalidou Koulibaly ou encore Al-Ahli d'Édouard Mendy, avec l'objectif de jouer les premiers rôles dans le championnat saoudien.