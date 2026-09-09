Cameroun: Kamto démissionne - La stratégie qui neutralise le régime

Maurice Kamto démissionne de la présidence du MRC ce 8 septembre 2026, imité par Mamadou Mota mais ce retrait stratégique, exécuté au moment où le parquet fragilise la procédure judiciaire des dissidents, neutralise le blocage administratif du MINAT et prépare la convention du 10 octobre.

Yaoundé, 8 septembre 2026, 10 heures. La lettre de démission de Maurice Kamto tombe comme un couperet. Quelques lignes. « Dans l'intérêt supérieur de notre parti. » Quelques minutes plus tard, Mamadou Mota emboîte le pas.

La tentation est grande de lire ce moment comme une crise. Un effondrement. Une capitulation.

Cette lecture est fausse.

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Ce qui s'est passé ce matin n'est pas une crise interne. C'est une neutralisation administrative une réponse précise à une guerre administrative documentée.

Pour comprendre ce qui vient de se passer, il faut comprendre ce qui l'a précédé. Et les signaux envoyés ce matin par le parquet.

La guerre administrative qui menaçait le MRC

Depuis plusieurs semaines, le MRC faisait face à une menace qui n'était pas judiciaire dans son fondement, mais administrative dans ses effets.

Le MINAT avait produit une lettre refusant de prendre acte de la Convention extraordinaire du 21 décembre 2025 celle qui avait réélu Maurice Kamto à 95,44 %. Cette lettre reposait sur une loi inapplicable à une visioconférence. Mais elle produisait un effet politique réel :

- Elle alimentait la contestation de la légalité des organes du parti.

- Elle offrait une munition narrative aux dissidents.

- Elle faisait peser une menace concrète sur la participation du MRC aux élections législatives et municipales de 2027.

Car c'est là que résidait le risque réel. Un parti dont la direction est contestée par le MINAT, dont la Convention est qualifiée d'irrégulière par l'administration, dont des dissidents demandent l'invalidation devant les tribunaux ce parti peut se voir opposer des obstacles administratifs au moment du dépôt de ses listes électorales.

Pas nécessairement une interdiction formelle. Mais des délais, des contestations, des ambiguïtés suffisantes pour compromettre sa participation à un scrutin décisif.

Face à une guerre administrative, la réponse ne peut pas être seulement politique. Elle doit être institutionnelle. C'est ce que Kamto a compris et ce qu'il vient d'exécuter.

Les réquisitions du parquet : le moment décisif

Le timing n'est pas accidentel. Le matin du 8 septembre 2026, avant les démissions, le Ministère Public déposait ses réquisitions dans l'affaire MRC contre Willy Mengue et deux autres dissidents.

Sa conclusion était sans ambiguïté : le Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Ekounou est incompétent pour statuer sur la gouvernance interne d'un parti politique.

Ces réquisitions rejoignent exactement les arguments que le Collectif Sylvain Souop défend depuis le 9 juillet 2026.

Kamto connaissait ces réquisitions. Il a attendu ce moment celui où le parquet validait juridiquement la position du MRC pour démissionner.

Ce n'est pas un retrait sous pression. C'est un retrait en position de force.

La procédure judiciaire de Willy Mengue était déjà juridiquement fragilisée. L'argument du MINAT sur la Convention de décembre 2025 allait perdre sa cible. Kamto a choisi l'instant optimal pour retirer lui-même ce que le régime cherchait à lui arracher.

Retirer les cibles pour neutraliser l'instrumentalisation

En quittant la présidence, Kamto retire son nom du centre du dossier.

- Le MINAT ne peut plus arguer que « le président du MRC est issu d'une convention irrégulière » il n'y a plus de président issu de cette convention à contester.

- La procédure judiciaire de Willy Mengue perd son objet il demandait l'invalidation d'une direction qui vient de partir volontairement.

- L'argument de la lettre du MINAT devient sans portée pratique puisque le parti organise une nouvelle convention en octobre dans les formes requises, déclarée aux autorités compétentes, incontestable.

Mamadou Mota comprend immédiatement la logique et l'adopte. Dans sa lettre manuscrite, il écrit : « Si ma modeste personne doit servir de prétexte ou de cible pour fragiliser nos activités ou bloquer la marche du parti, je refuse d'en être l'instrument. »

C'est la formule exacte de la manoeuvre retirer les cibles pour empêcher toute instrumentalisation administrative.

L'hypothèse des instructions venues de la présidence

Une information circule ce matin depuis un compte certifié : Paul Atanga Nji aurait reçu instruction de la présidence de la République de tout mettre en oeuvre pour sortir Kamto du jeu politique.

Nous la rapportons avec les précautions qui s'imposent elle n'est pas officiellement confirmée et nous ne pouvons pas l'attribuer à une source vérifiable.

Mais elle est cohérente avec l'ensemble des signaux observables documentés depuis deux mois :

- La lettre du MINAT produite le 18 août le jour même du délibéré judiciaire attendu.

- Le timing de la réponse à Okala Ebode huit mois après sa correspondance.

- La coordination observable entre l'action administrative et la procédure judiciaire.

- L'amplification médiatique coordonnée avec trois unes de presse le même jour.

Ces signaux ne prouvent pas l'instruction. Mais ils la rendent cohérente. Et la démission de Kamto, ce matin, prive cette instruction si elle existe de tout effet.

La convention du 10 octobre : la preuve de robustesse institutionnelle

C'est peut-être l'élément le plus important et le moins commenté.

En quelques heures, le MRC a produit :

- Une démission ordonnée de son président.

- Une prise d'intérim conforme aux statuts par Tiriane Balbine Noah.

- Une date de convention pour élire un nouveau président : le 10 octobre.

Ce n'est pas le comportement d'un parti qui s'effondre. C'est le comportement d'un parti dont les institutions fonctionnent.

Cette convention est la preuve que le MRC n'est pas le parti d'un homme. C'est une organisation dotée de textes, de procédures, d'organes et d'une capacité de renouvellement.

Kamto part et le parti continue. Mota part et le parti continue. Tiriane Balbine Noah prend l'intérim conformément aux statuts, sans improvisation, sans désordre, sans vide institutionnel.

C'est précisément ce que le régime ne voulait pas voir. Il cherchait à démontrer que le MRC était Kamto, et que sans Kamto il n'y avait plus de MRC. La convention du 10 octobre dit le contraire avec une clarté qu'aucune lettre du MINAT ne peut effacer.

Ce que ce jour dit de Maurice Kamto

Depuis le début, nous avons défendu une thèse : dans une dictature, l'opposition n'a pas de compromis elle a une ligne. Cette ligne n'exclut pas la flexibilité tactique. Elle l'exige.

Kamto ne capitule pas. Il choisit son terrain.

Il démissionne de fonctions dont la contestation était devenue le prétexte d'une opération de déstabilisation pour mieux protéger le parti, ses militants et sa capacité à participer aux élections.

Ce n'est pas une retraite. C'est un repositionnement.

Et ce repositionnement dit quelque chose d'essentiel sur la nature réelle de son leadership : un homme qui sait que le parti est plus important que sa position dans le parti.

Le régime voulait sortir Kamto du jeu politique. Kamto est sorti lui-même sur ses propres termes, à son propre moment, en laissant derrière lui un parti intact, une convention programmée, une présidente par intérim légitime, et une procédure judiciaire sans objet.

On ne sort pas Kamto du jeu. Il choisit son terrain.

Le cycle qui s'ouvre

Le coup de tonnerre du 8 septembre n'annonce pas la tempête. Il marque la fin d'un blocage et l'ouverture d'un nouveau cycle.

Un cycle où le MRC entre en campagne électorale pour 2027 avec une direction renouvelée, une légalité incontestable, et la mémoire de ce qui vient de se passer.

Cette mémoire est précieuse :

- Elle dit aux militants ce que le régime est capable de faire pour empêcher l'alternance.

- Elle dit aux Camerounais que le parti qui a tenu face à cette pression est le même qui prétend gouverner autrement.

- Elle dit à ceux qui ont cru pouvoir abattre le MRC par des dissidences instrumentalisées, des lettres ministérielles ambiguës et des procédures judiciaires sans fondement, que la résilience d'une organisation se mesure à sa capacité à traverser la tempête sans perdre ni sa structure, ni sa ligne, ni son âme.