Sénégal: One Health - Les partenaires techniques et financiers réaffirment leur engagement aux côtés du pays

Dakar — Plusieurs partenaires techniques et financiers du Sénégal, notamment la Banque mondiale, l'OMS, la FAO et l'UNICEF, ont réaffirmé, mercredi, à Dakar, leur engagement à accompagner le pays dans la mise en oeuvre du projet "One Health", financé à près de 14 milliards de FCFA ( soit 24,6 millions de dollars).

Lors d'une cérémonie consacré au lancement du programme dans le cadre du projet Pandemic Fund, ces partenaires ont notamment insisté sur la nécessité d'une action multisectorielle et d'investissements durables dans la sécurité sanitaire.

Venu représenter la Banque mondiale, Pierre Xavier Bonneau, a estimé que le projet marque "une nouvelle étape" dans le renforcement des capacités nationales de prévention, de préparation et de riposte aux urgences sanitaires.

"Ce projet va bien au-delà du secteur de la santé. Il constitue un investissement dans la résilience du pays, dans la protection des populations et dans la préservation des acquis économiques et sociaux", a-t-il fait savoir.

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Il a rappelé que cette initiative née à la suite de la pandémie de Covid-19, doit permettre de "tirer les leçons des crises récentes et d'aider les pays à prévenir, détecter et contenir les risques de pandémie avant qu'ils n'entraînent de lourdes conséquences humaines et socio-économiques".

La représentante de la FAO, Bintia Stephen Tchicaya, a, pour sa part, insisté sur l'interdépendance entre les santés humaine, animale et environnementale, estimant que l'approche "Une Seule Santé" constitue une "nécessité opérationnelle".

"Plus de 60 % des maladies infectieuses émergentes trouvent leur origine chez l'animal, qu'il soit domestique ou sauvage", a-t-elle rappelé, citant notamment la fièvre de la Vallée du Rift, la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, la dengue et la grippe aviaire hautement pathogène parmi les menaces auxquelles le Sénégal est confronté.

Dans le cadre du projet, la FAO prévoit notamment de renforcer la surveillance des maladies animales et de la faune sauvage, les capacités des laboratoires vétérinaires et la formation des agents de terrain, a fait savoir sa représentante-résidente.

S'exprimant au nom de l'Organisation mondiale de la santé, Konan Michel Yao, a insisté sur la nécessité d'une mobilisation collective, estimant "qu'aucun secteur, aucune institution, aucun pays ne peut relever, seul, le défi des épidémies".

Selon lui, la réussite du projet devra notamment se mesurer à travers des résultats concrets : des menaces détectées plus tôt, des diagnostics confirmés plus rapidement et des capacités de riposte mobilisées dans des délais plus courts.

Il a également appelé à renforcer progressivement le financement domestique de la sécurité sanitaire, notamment par l'inscription des dépenses récurrentes liées à la surveillance, aux laboratoires et aux ressources humaines dans le budget de l'État.

Le représentant de l'UNICEF, Jacques Boyer, a insisté sur le rôle des communautés dans la détection précoce des menaces sanitaires et annoncé une intervention dans les 14 régions du pays autour de la surveillance communautaire, de la communication sur les risques et du développement du capital humain.

"Les communautés sont les premières à détecter les signaux d'alerte", a-t-il souligné, évoquant notamment le recours à des outils numériques et à la formation des acteurs de santé communautaire et des leaders locaux.