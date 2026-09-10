Les investisseurs hors du Nigeria pourront souscrire à des actions dans le cadre de l'introduction en bourse prévue de Dangote Petroleum Refinery par l'intermédiaire de canaux destinés aux acheteurs étrangers et de la diaspora, notamment Daba Finance.

La raffinerie propose 4,1 milliards d'actions au prix unitaire de 525 ₦, soit environ 0,40 $, dans le cadre d'une vente qui pourrait rapporter environ 2 150 milliards de ₦. La souscription minimale est de 10 actions, pour un montant de 5 250 ₦.

L'offre devrait se dérouler du 14 septembre au 13 octobre, et la cotation devrait débuter à la Bourse du Nigeria après l'attribution des actions. Dangote a indiqué vouloir susciter la participation des Nigérians, de la diaspora et des investisseurs d'autres pays d'Afrique. La société vise à attirer des millions d'actionnaires en ouvrant le capital de la raffinerie au public.

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Daba permet aux investisseurs internationaux éligibles d'accéder au marché nigérian grâce à un accord de distribution conclu avec Coronation, un groupe de services financiers de premier plan au Nigeria. Coronation Securities est réglementée par la Commission nigériane des valeurs mobilières et des changes (SECN). Daba précise que les utilisateurs accédant à l'offre via son canal international n'auront pas besoin d'un compte bancaire nigérian, d'un numéro BVN ni d'un compte CSCS personnel. L'éligibilité dépend toutefois des règles en vigueur dans le pays de résidence de chaque investisseur.

L'offre a également été jugée conforme à la charia. Buraq Capital a examiné la raffinerie selon une méthodologie basée sur les normes de l'AAOIFI et a constaté que ses ratios commerciaux et financiers se situaient dans les limites requises. Les emprunts portant intérêt s'élevaient à 13,995 % selon cette évaluation, tandis que les revenus non autorisés représentaient 0,3564 %.

Les investisseurs utilisant Daba doivent remplir les formalités KYC et manifester leur intérêt avant de déposer leur demande lorsque les souscriptions seront ouvertes. Le fait de manifester son intérêt ne garantit ni la réservation d'actions ni l'attribution de celles-ci. Les attributions définitives seront déterminées dans le cadre du processus d'introduction en bourse.

Points clés à retenir

L'introduction en bourse de Dangote revêt un intérêt particulier pour les investisseurs internationaux, car l'accès aux titres nigérians a souvent nécessité le recours à des infrastructures bancaires, de courtage et d'identification locales. Un investisseur étranger aurait normalement besoin d'un courtier capable de gérer des comptes de non-résidents, de fournir les documents nécessaires à l'apport de capitaux au Nigeria et de mettre en place un processus permettant de rapatrier les dividendes ou le produit de la vente.

La structure mise en place par Daba avec Coronation est conçue pour prendre en charge ces démarches liées au marché local pour les utilisateurs éligibles, y compris les formalités liées à l'importation de capitaux et à leur rapatriement futur. Cela réduit les obstacles à l'accès, mais n'élimine pas le risque d'investissement. Les actions étant libellées en nairas, un investisseur hors du Nigeria sera exposé à la fois au cours de l'action de la raffinerie et aux fluctuations de la devise nigériane.

Un gain sur le titre peut être réduit si le naira s'affaiblit par rapport à la devise nationale de l'investisseur, tandis qu'un naira plus fort peut augmenter les rendements. Les investisseurs doivent également évaluer la raffinerie elle-même. Dangote prévoit un projet d'extension de 14,3 milliards de dollars visant à doubler sa capacité pour atteindre 1,4 million de barils par jour d'ici 2029, ce qui engendre des risques liés au financement, à l'approvisionnement en pétrole brut et à la mise en oeuvre du projet.

Pour les acheteurs internationaux, l'introduction en bourse résout donc en partie le problème d'accès. Il reste à déterminer si le prix, l'exposition au risque de change et les perspectives de la raffinerie justifient un investissement.