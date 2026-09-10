Somalie: En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le travail de lobbying du Somaliland pour sa reconnaissance

L'Assemblée générale de l'ONU a démarré mardi 8 septembre 2026. En marge de l'événement, une petite délégation africaine non conviée a fait un gros travail de lobbying : celle du Somaliland. Pour la première fois de l'histoire de cette république autro-proclamée qui s'est séparée de la Somalie en 1991, un État - Israël - l'a en effet reconnue en décembre dernier. Alors désormais, celle-ci espère que d'autres pays - dont les États-Unis - emboiteront le pas à l'État hébreu, raison pour laquelle son président, Abdirahman Irro, a fait le déplacement.

Abdirahman Irro a déjà rencontré des proches du président Donald Trump, notamment John Peter Pham, ancien envoyé spécial des États-Unis pour le Sahel et les Grands Lacs. Sur X, John Peter Pham affirme que soutenir la reconnaissance du Somaliland « est dans l'intérêt stratégique des États-Unis ».

Tibor Nagy, autre proche du président américain, ancien secrétaire d'État aux Affaires africaines, félicite également le Somaliland pour sa lutte contre la piraterie.

Le Somaliland « aux côtés des États-Unis contre les forces du terrorisme »

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C'est sous les traits d'un partenaire sécuritaire fiable dans une Corne de l'Afrique et un bassin de la mer Rouge déchirés par les conflits que souhaite se présenter le Somaliland.

Notre pays « se tient aux côtés des États-Unis contre les forces du terrorisme », a déclaré Abdirahman Irro, lors du Sommet États-Unis - Moyen Orient qui s'est tenu le 8 septembre.

Cela « isolerait les États-Unis dans la région »

Le chercheur Cameron Hudson, du Centre pour les études stratégiques et internationales, estime quant à lui que la seule justification américaine à la reconnaissance du Somaliland se résume en quelques mots : combattre les Houthis en mer Rouge. Cela « isolerait les États-Unis dans la région en ne satisfaisant qu'Israël et les Émirats arabes unis, tout en compromettant la stabilité régionale » prévient le Dr Andreas Krieg, du centre de recherche Mena Analytica.

Le Somaliland a fait sécession de la Somalie en 1991 quand le pays, privée d'État après la chute du dictateur Siad Barre, plongeait pour des décennies dans le chaos et la violence. Il dispose depuis de son propre gouvernement, d'une monnaie et d'un drapeau, ainsi que de son propre passeport, mais seul Israël l'a tardivement reconnu internationalement, fin 2025.