Somalie: Somaliland - L'opposition dénonce des arrestations de deux journalistes

Au Somaliland, l'opposition dénonce l'arrestation cette semaine du journaliste Hassan Gallaydh, directeur de Gallaydh Media. C'est la deuxième interpellation d'un professionnel de l'information en une dizaine de jours dans cette république autoproclamée qui s'est séparée de la Somalie en 1991. L'opposition et les organisations professionnelles dénoncent une répression de la liberté de la presse, qui dure depuis des mois.

Hassan Gallaydh a été interpellé mardi 8 septembre. Selon un communiqué du parti d'opposition Kulmiye publié jeudi, il se trouve actuellement au siège du Département d'investigation criminelle, à Hargeisa, la capitale du Somaliland. Le motif de son arrestation n'a pas encore été communiqué.

Cette interpellation intervient après celle d'un autre journaliste, Abdiqani Hussein Abokor, de la télévision Heegan Media, le 29 août. Il avait alors répondu à une convocation de ce même département d'investigation criminelle juste après avoir interviewé un poète critique du président du Somaliland, lui-même arrêté deux jours plus tôt.

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Dans un communiqué publié jeudi, le KAAH, autre parti d'opposition, dénonce « un schéma de violations destiné à museler les médias ». Muthoki Mumo, le coordinateur pour l'Afrique du Comité de protection des journalistes, parle « d'une longue liste de journalistes au Somaliland, détenus pour des motifs douteux, ces derniers mois ».

Dans son rapport annuel publié en mars 2026, le Syndicat somalien des journalistes recense 36 professionnels de l'information arrêtés au Somaliland en 2025, dont cinq cas sont des enlèvements. Plus de 90 % de ces affaires n'ont jamais été présentées à un tribunal.